Украину на Детском Евровидении 2026 года, которое состоится на Мальте, представит Эрика Колесниченко. Она одержала победу в Национальном отборе с композицией НЕ колыбельная.

Об этом говорится в трансляции Национального отбора.

Кто будет представлять Украину на Детском Евровидении 2026

От зрителей Эрика Колесниченко получила 6 баллов, от жюри — 5 баллов.

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В Национальном отборе на Детское Евровидение 2026 года приняли участие шестеро юных исполнителей. Победителя определяли по результатам голосования, которое проходило в приложении Дія.

За право представлять Украину на международном конкурсе соревновались:

Анастасия Пошедина — Крылья;

Роман Дорошенко — Say Hello;

Эрика Колесниченко — НЕ колыбельная;

Дмитрий Карабет — Мама;

Марко Сердинский — Горы;

Злата Солоненко — Who am I.

По результатам голосования победу одержала Эрика Колесниченко с песней НЕ колыбельная. Именно она представит Украину на Детском Евровидении 2026 на Мальте.

Что известно об Эрике Колесниченко

Эрика Колесниченко — одиннадцатилетняя певица из Белой Церкви. Вокалом девушка занимается с шести лет. Помимо музыки, она интересуется театральным искусством. Юная артистка уже успела сыграть Круэллу, Малефисенту, Мэри Поппинс и Ваяну.

Еще одно увлечение Эрики — верховая езда. Девушка имеет собственного коня по имени Оски.

Эрика является лауреаткой первой премии международного вокального конкурса в Литве. Также она получила немало призовых мест на всеукраинских фестивалях.

Песню НЕ колыбельная для Эрики написала Светлана Тарабарова. Композиция является громким манифестом и обращением к аудитории с призывом к пробуждению, смелости и вере в собственные силы.

В этом году Детское Евровидение состоится 24 октября на Мальте. Конкурс пройдет в зале MFCC в поселке Та-Кали, который превратят в яркий городок Евровидения.

Локация объединит мальтийскую традицию Festa, отмеченную ЮНЕСКО, и яркую постановку мирового уровня.

В прошлом году победительницей Детского Евровидения стала Лу Дельоз с песней Ce Monde. Эта победа стала для Франции четвертой в истории конкурса.

София Нерсесян, которая в прошлом году представляла Украину с песней Мотанка, заняла второе место.

Фото: Скриншот с видео выступления

Источник : Суспільне

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