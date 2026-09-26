Нацотбор на Детское Евровидение 2026: победила Эрика Колесниченко
- Эрика Колесниченко представит Украину на Детском Евровидении 2026 на Мальте.
- Юная певица победила в Национальном отборе с песней НЕ колыбельная.
Украину на Детском Евровидении 2026 года, которое состоится на Мальте, представит Эрика Колесниченко. Она одержала победу в Национальном отборе с композицией НЕ колыбельная.
Об этом говорится в трансляции Национального отбора.
Кто будет представлять Украину на Детском Евровидении 2026
От зрителей Эрика Колесниченко получила 6 баллов, от жюри — 5 баллов.
В Национальном отборе на Детское Евровидение 2026 года приняли участие шестеро юных исполнителей. Победителя определяли по результатам голосования, которое проходило в приложении Дія.
За право представлять Украину на международном конкурсе соревновались:
- Анастасия Пошедина — Крылья;
- Роман Дорошенко — Say Hello;
- Эрика Колесниченко — НЕ колыбельная;
- Дмитрий Карабет — Мама;
- Марко Сердинский — Горы;
- Злата Солоненко — Who am I.
По результатам голосования победу одержала Эрика Колесниченко с песней НЕ колыбельная. Именно она представит Украину на Детском Евровидении 2026 на Мальте.
Что известно об Эрике Колесниченко
Эрика Колесниченко — одиннадцатилетняя певица из Белой Церкви. Вокалом девушка занимается с шести лет. Помимо музыки, она интересуется театральным искусством. Юная артистка уже успела сыграть Круэллу, Малефисенту, Мэри Поппинс и Ваяну.
Еще одно увлечение Эрики — верховая езда. Девушка имеет собственного коня по имени Оски.
Эрика является лауреаткой первой премии международного вокального конкурса в Литве. Также она получила немало призовых мест на всеукраинских фестивалях.
Песню НЕ колыбельная для Эрики написала Светлана Тарабарова. Композиция является громким манифестом и обращением к аудитории с призывом к пробуждению, смелости и вере в собственные силы.
В этом году Детское Евровидение состоится 24 октября на Мальте. Конкурс пройдет в зале MFCC в поселке Та-Кали, который превратят в яркий городок Евровидения.
Локация объединит мальтийскую традицию Festa, отмеченную ЮНЕСКО, и яркую постановку мирового уровня.
В прошлом году победительницей Детского Евровидения стала Лу Дельоз с песней Ce Monde. Эта победа стала для Франции четвертой в истории конкурса.
София Нерсесян, которая в прошлом году представляла Украину с песней Мотанка, заняла второе место.
Фото: Скриншот с видео выступления