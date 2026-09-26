Торговля в ТРЦ и экзамен на скорость: кто покинул МастерШеф. Профессионалы 5 в 6 выпуске
В 6 выпуске кулинарного шоу МастерШеф. Профессионалы 5 участников ждали сложные и нестандартные испытания: от создания адаптированного меню для людей с нарушениями зрения до реальной торговли собственными блюдами на фудкорте столичного ТРЦ.
Кто из поваров прошел проверку на скорость и бизнес-жилку, а кто был вынужден проститься с проектом 26 сентября – рассказывают Факты ICTV.
МастерШеф. Профессионалы 5: как прошел 6 выпуск и кто покинул проект
Первое командное испытание в шестом выпуске МастерШеф. Профессионалы 5 требовало от поваров не только вкуса, но особенного внимания к деталям.
На кухню пришли 15 гостей с нарушениями зрения. Через три часа красная и синяя команды должны были приготовить и презентовать адаптированное меню из двух блюд.
Победу с минимальным отрывом (8:7) одержала синяя команда во главе с Даниилом, в то время как в красной черной фартуке одели Андрюха и Елизавета.
— Вы невероятны, потому что вы сделали для нас не только доступность, но и объединили все так, чтобы мы чувствовали себя как дома, — поделилась впечатлениями одна из гостей.
Второй конкурс проверил скорость и изобретательность поваров. Из-за нехватки тарелок Кристина, которая приготовила последней, автоматически оказалась среди “черных”.
К ней после дегустации присоединился и Иван. Наилучшей в этом испытании стала Лоана.
Финальное соревнование аутсайдеров имело благотворительный и бизнес-формат. Участники закупили продукты на 1 000 грн, готовили блюда, а затем в течение одного часа продавали их посетителям киевского ТРЦ.
Все средства от продаж через платформу Добро.UA направили на проект Врятуйте сердечко для помощи детям с пороками сердца.
Ведущая Ольга Мартыновская отметила главную интригу испытания:
— Главная проверка — насколько вы умеете управлять своим потенциальным заработком, умеете ли вы зарабатывать и сколько.
По итогам продаж повара заработали следующие суммы:
- Андрюха — 13 200 грн;
- Кристина — 12 900 грн;
- Елизавета – 8 100 грн;
- Иван — 8 010 грн.
Наименьшую выручку собрал Иван Барский (8010 грн).
Именно он по правилам битвы черных фартуков покинул проект МастерШеф. Профессионалы 5 в 6 выпуске от 26.09.2026.
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Иван Барский родом из Мариуполя, однако уже более 14 лет живет и работает в Киеве, в частности, шеф-поваром ресторана Under Wonder.
На проект Иван пришел, чтобы продемонстрировать свой опыт и профессиональное мастерство.