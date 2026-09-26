В 6 выпуске кулинарного шоу МастерШеф. Профессионалы 5 участников ждали сложные и нестандартные испытания: от создания адаптированного меню для людей с нарушениями зрения до реальной торговли собственными блюдами на фудкорте столичного ТРЦ.

Кто из поваров прошел проверку на скорость и бизнес-жилку, а кто был вынужден проститься с проектом 26 сентября – рассказывают Факты ICTV.

МастерШеф. Профессионалы 5: как прошел 6 выпуск и кто покинул проект

Первое командное испытание в шестом выпуске МастерШеф. Профессионалы 5 требовало от поваров не только вкуса, но особенного внимания к деталям.

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На кухню пришли 15 гостей с нарушениями зрения. Через три часа красная и синяя команды должны были приготовить и презентовать адаптированное меню из двух блюд.

Победу с минимальным отрывом (8:7) одержала синяя команда во главе с Даниилом, в то время как в красной черной фартуке одели Андрюха и Елизавета.

— Вы невероятны, потому что вы сделали для нас не только доступность, но и объединили все так, чтобы мы чувствовали себя как дома, — поделилась впечатлениями одна из гостей.

Второй конкурс проверил скорость и изобретательность поваров. Из-за нехватки тарелок Кристина, которая приготовила последней, автоматически оказалась среди “черных”.

К ней после дегустации присоединился и Иван. Наилучшей в этом испытании стала Лоана.

Финальное соревнование аутсайдеров имело благотворительный и бизнес-формат. Участники закупили продукты на 1 000 грн, готовили блюда, а затем в течение одного часа продавали их посетителям киевского ТРЦ.

Все средства от продаж через платформу Добро.UA направили на проект Врятуйте сердечко для помощи детям с пороками сердца.

Ведущая Ольга Мартыновская отметила главную интригу испытания:

— Главная проверка — насколько вы умеете управлять своим потенциальным заработком, умеете ли вы зарабатывать и сколько.

По итогам продаж повара заработали следующие суммы:

Андрюха — 13 200 грн;

Кристина — 12 900 грн;

Елизавета – 8 100 грн;

Иван — 8 010 грн.

Наименьшую выручку собрал Иван Барский (8010 грн).

Именно он по правилам битвы черных фартуков покинул проект МастерШеф. Профессионалы 5 в 6 выпуске от 26.09.2026.

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Иван Барский родом из Мариуполя, однако уже более 14 лет живет и работает в Киеве, в частности, шеф-поваром ресторана Under Wonder.

На проект Иван пришел, чтобы продемонстрировать свой опыт и профессиональное мастерство.

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