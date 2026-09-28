26 сентября прошел большой финал проекта Україна має талант, посвященный 35-летию Независимости Украины.

На главной сцене страны встретились 10 сильнейших финалистов, а обладателя главного титула определили сами украинцы посредством голосования в приложении Дія.

Факты ICTV собрали все детали и яркие моменты финального выпуска.

Сейчас смотрят

Україна має талант 2026: как прошел большой финал

Эфир открыли 7-летние чемпионы по бальным танцам Ринат Бугай и Лали Митченко. Из-за войны дети живут в разных странах, поэтому Ринат учил постановку буквально в автобусе по дороге в Киев, а тренировался на остановках.

Их чувственный номер был посвящен искренней детской дружбе.

– Ринат, Лали, вы излучаете уверенность на сцене. Это ключ к невероятным возможностям. То, как вы чувствуете себя на сцене, как вы играете, как вы улыбаетесь, как вы взаимодействуете! Я очень счастлив, что этот проект подарит возможность не только нам, а всем украинцам увидеть ваш прекрасный талант, вашу энергию, — с восторгом подчеркнул судья проекта Артем Пивоваров.

Для обладательниц общей золотой кнопки Елены Вагоновой и Валерии Радомской путь в финал оказался эмоциональным.

Девушки, более семи лет живущие и работающие в Шанхае, после кастинга наконец-то смогли посетить родных в Днепре и Запорожье.

Свой решающий номер дуэт решил поставить под открытым небом: гимнастки поразили зрителей воздушной акробатикой на собственных волосах, поднявшись на невероятную высоту 18 метров — уровень 6-го этажа.

– Чувствовалось, что это была ваша высота. Для нас это был восторг, шок, слишком высоко, очень страшно, а для вас это был ваш полет. И за этим было очень приятно наблюдать. Девушки, я очень хочу, чтобы однажды вы вернулись и сказали: Мы больше никуда не едем, мы хотим быть здесь. Потому что здесь мы можем работать, жить, — растроганно прокомментировала Елена Кравец.

BE BEST TEACHERS – единственный танцевальный коллектив финала — устроили драйвовый перформанс под украинские хиты.

MAESTROPIANO (Алексей Беглецов) поразил виртуозной игрой на фортепиано, превратив академическую музыку в настоящее шоу.

Артур Гульванский — представитель пластического театра, который в номере Писатель поднял тему болезненных потерь из-за войны (отец артиста служит военным капелланом).

Дмитрий Довгий — стендап-комик, вышедший в штанах с изображениями лиц судей, устроил яркий интерактив с залом.

– Дмитрий, я ни на секунду не жалею, что нажал золотую кнопку. Я желаю тебе счастливого творческого пути. Моя любовь и уважение к тебе не угаснет никогда, – подчеркнул Стас Боклан.

София Теплая продемонстрировала невероятную гибкость и силу духа, выступив на сцене, несмотря на травму, полученную на первой финальной репетиции.

Дарья Пономаренко подготовила драматический номер на пилоне о поиске света среди тьмы.

Последними на сцену вышел неожиданный тандем — хардкор-группа Sick Solution и юный Мирон Рогозный. Они исполнили тяжелые рокерские версии хитов Артема Пивоварова Моя ніч и Рандеву.

В конце выступления вокалист группы Артем Коваленко появился в футболке с надписью Free Azovstal Defenders и обратился к стране:

— Я хочу сказать очень важную вещь. Пока каждый военнопленный не вернется домой, к своим родным, своим семьям, мы не должны ничего этого забывать и всегда стараться поддерживать семьи военнопленных.

Этер дополнили выступления специальных гостей — группа ZAPAL — серебряные призеры 2021 года, а также сам Артем Пивоваров, исполнивший попурри треков вместе с хором EUGENIUS.

Кто победил на Україна має талант 2026: имя победителя

По итогам голосования украинцев в приложении Дія, победителем нового сезона Україна має талант 2026 объявлен 12-летний певец из Ивано-Франковска Марк Сердинский.

Об участии в финале мальчик узнал во время пребывания в детском лагере от Стаса Боклана.

В решающем выпуске Марк покорил сердца зрителей акапельным и оркестровым исполнением легендарного хита Василия Зинкевича Забудь печаль.

— Я очень хотел, чтобы Марк спел именно эту песню. Общался с продюсерами проекта. Прекрасное исполнение. Каждая нота была словно бусинка в большом украшении. Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить Василия Ивановича Зинкевича за то, что мы можем продолжать петь такие прекрасные песни, — отметил Артем Пивоваров.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.