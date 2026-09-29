Премьера второго сезона Зрадників прошла 17 сентября на SWEET.TV. В день старта на платформе стали доступны сразу несколько эпизодов, а новые серии в дальнейшем выходят каждый четверг.

Алексей Гнатковский вернулся в Зрадники 2 в роли Графа — персонажа, который встречает игроков во Дворце Шенборнов и становится проводником в их психологической игре. Спокойный голос, сдержанная манера и взгляд, который знает больше других, делают его неотъемлемой частью атмосферы шоу.

Не просто ведущий

Зрадники — адаптация мирового хита The Traitors, но украинская версия имеет свой визуальный и драматургический мир. Его центром становится Дворец Шенборнов, а хозяином на время игры – Граф.

Сейчас смотрят

Участники приезжают сюда, чтобы увеличить призовой фонд. Но среди них скрыты трое Предателей: Верные пытаются разоблачить их, а Предатели — добраться до финала.

Граф стоит над игрой: знает правила, наблюдает за участниками и объявляет решение, но не может подсказать, кому доверять. Поэтому персонаж Гнатковского существует на грани театра и реалити.

Тот, кто знает больше всех

В этом сезоне зрители видят, как страх, фобии и паранойя влияют на поведение людей. Участники уверены в своих выводах, но именно эта уверенность может их подвести.

Граф остается сторонним наблюдателем. Его задача – создавать условия, в которых игроки сами начинают сомневаться друг в друге.

Новый герой из потустороннего мира

Во втором сезоне появился еще один персонаж – дворецкий Соломий. Его появление усугубляет театральную атмосферу замка.

Дворец Шенборнов становится не просто локацией, а отдельным героем истории: местом, где каждая встреча может изменить течение игры, а каждое решение определить, кто останется до утра.

Когда смотреть

Для тех, кто интересовался, Зрадники 2 сезон, когда выйдет, ответ уже известен — премьера состоялась 17 сентября на SWEET.TV. В день старта вышли сразу несколько эпизодов, а новые серии в дальнейшем появляются каждый четверг.

Главный приз сезона увеличили до 1 млн грн. А кто станет Верным, а кто получит маску Предателя, зрители узнают вместе с героями.

Фото: Алексей Гнатковский

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