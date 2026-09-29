Военнослужащий Дмитрий Бабчук поделился подробностями своего самочувствия после перенесенного хирургического вмешательства.

Об этом жених Леси Никитюк рассказал на своей странице в Instagram.

Жених Леси Никитюк рассказал о самочувствии после операции

В своих Instagram-сторис Бабчук пообщался с фолловерами.

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На вопрос о дальнейших планах жених Леси Никитюк откровенно признался, что проходит реабилитацию и стремится как можно быстрее вернуться к выполнению боевых задач.

– Сейчас понемногу восстанавливаюсь. Как только смогу нормально ходить, дам газа на войну, потому что задачи сами себя не выполнят, — написал Дмитрий.

Параллельно с возобновлением после операции Дмитрий Бабчук посвящает время семье.

Жених Леси Никитюк отметил, что сейчас активно занимается отцовством и опубликовал теплое фото с их маленьким сыном Оскаром.

О госпитализации и травме ноги жениха Леси Никитюк стало известно больше месяца назад, когда ему провели операцию.

Точных обстоятельств полученного повреждения Бабчук не разглашает.

Напомним, что Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук официально подтвердили отношения в октябре 2024 года, в январе 2025 стало известно о помолвке, а летом 2025 у них родился сын Оскар.

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