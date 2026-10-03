В субботу, 3 октября, отмечается День техников, Всемирный день татуировщика, Всемирный день смузи и и Международный день почтальона, который приходится на первую субботу октября.

Кроме того, в первую субботу октября дни рождения отмечают города Запорожье и Черновцы.

Православная церковь сегодня чтит память священномученика Дионисия Ареопагита. Больше о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

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Какой сегодня церковный праздник – 3 октября 2026 года

3 октября православные верующие вспоминают Дионисия Ареопагита, ученика апостола Павла и первого епископа города Афины.

В 95 году Климент I отправил святого в Галлию, чтобы тот там проповедовал христианство. Через год Дионисий погиб в результате преследований римского императора Домициана.

Считается, что святой написал несколько произведений, которые стали известны в V веке и оказали большое влияние на развитие христианской философии. В науке эти тексты известны как Ареопагитики.

Какой сегодня, 3 октября 2026 года, день в Украине

3 октября отмечается День технаря или День техников. В эту дату принято поздравлять работников IT-отдела, электриков, конструкторов, инженеров, автослесарей и т. д.

На первую субботу октября приходится День города Запорожье. Это один из крупнейших индустриальных центров Украины, где работают десятки предприятий машиностроения, энергетики и металлургии, которые сейчас постоянно атакует враг. Несмотря на все, несокрушимый город работает и живет на максимум, который возможен в условиях полномасштабной войны.

В этот же день отмечают и День города Черновцы. Старинный центр Буковины славится своей архитектурой и уникальной резиденцией митрополитов Буковины и Далмации, которая входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кто празднует день ангела 3 октября 2026 года

День ангела сегодня празднуют мужчины по имени Антон, Денис, Иван, Павел и Петр. Поздравьте обладателей этих имен пожеланиями счастья, мира и благополучия.

Что нельзя делать 3 октября 2026 года

В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность и равнодушие. Народные приметы советуют одеваться по погоде и избегать переохлаждения, ведь есть высокий риск заболеть. Если заболеете сегодня — потом будете долго выздоравливать.

Неудачный день для любых хирургических вмешательств. Не рекомендуется отправляться в длительные поездки на автомобиле — это может быть опасно. Согласно лунному календарю, 3 октября лучше избегать новых начинаний, рискованных сделок и эмоциональных споров.

Что можно делать сегодня

В этот день можно заниматься различными домашними делами. Благоприятный день для творчества, рукоделия, занятий спортом. Астрологи рекомендуют 3 октября посвятить завершению начатых дел и восстановлению сил.

Народные приметы на 3 октября 2026 года

Темные облака низко плывут — возможен снегопад и сильный холод.

Воробьи стаями перелетают с одного места на другое — к непогоде.

Вороны собрались в стаю и кричат — придет ясная погода.

Мокрая и туманная погода 3 октября предвещает погожую осень.

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