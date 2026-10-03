Какой праздник 3 октября 2026 и чего сегодня стоит избегать
В субботу, 3 октября, отмечается День техников, Всемирный день татуировщика, Всемирный день смузи и и Международный день почтальона, который приходится на первую субботу октября.
Кроме того, в первую субботу октября дни рождения отмечают города Запорожье и Черновцы.
Православная церковь сегодня чтит память священномученика Дионисия Ареопагита. Больше о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.
- Какой сегодня церковный праздник – 3 октября 2026 года
- Какой сегодня, 3 октября 2026 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 3 октября 2026 года
- Что нельзя делать 3 октября 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 3 октября 2026 года
Какой сегодня церковный праздник – 3 октября 2026 года
3 октября православные верующие вспоминают Дионисия Ареопагита, ученика апостола Павла и первого епископа города Афины.
В 95 году Климент I отправил святого в Галлию, чтобы тот там проповедовал христианство. Через год Дионисий погиб в результате преследований римского императора Домициана.
Считается, что святой написал несколько произведений, которые стали известны в V веке и оказали большое влияние на развитие христианской философии. В науке эти тексты известны как Ареопагитики.
Какой сегодня, 3 октября 2026 года, день в Украине
3 октября отмечается День технаря или День техников. В эту дату принято поздравлять работников IT-отдела, электриков, конструкторов, инженеров, автослесарей и т. д.
На первую субботу октября приходится День города Запорожье. Это один из крупнейших индустриальных центров Украины, где работают десятки предприятий машиностроения, энергетики и металлургии, которые сейчас постоянно атакует враг. Несмотря на все, несокрушимый город работает и живет на максимум, который возможен в условиях полномасштабной войны.
В этот же день отмечают и День города Черновцы. Старинный центр Буковины славится своей архитектурой и уникальной резиденцией митрополитов Буковины и Далмации, которая входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Кто празднует день ангела 3 октября 2026 года
День ангела сегодня празднуют мужчины по имени Антон, Денис, Иван, Павел и Петр. Поздравьте обладателей этих имен пожеланиями счастья, мира и благополучия.
Что нельзя делать 3 октября 2026 года
В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность и равнодушие. Народные приметы советуют одеваться по погоде и избегать переохлаждения, ведь есть высокий риск заболеть. Если заболеете сегодня — потом будете долго выздоравливать.
Неудачный день для любых хирургических вмешательств. Не рекомендуется отправляться в длительные поездки на автомобиле — это может быть опасно. Согласно лунному календарю, 3 октября лучше избегать новых начинаний, рискованных сделок и эмоциональных споров.
Что можно делать сегодня
В этот день можно заниматься различными домашними делами. Благоприятный день для творчества, рукоделия, занятий спортом. Астрологи рекомендуют 3 октября посвятить завершению начатых дел и восстановлению сил.
Народные приметы на 3 октября 2026 года
- Темные облака низко плывут — возможен снегопад и сильный холод.
- Воробьи стаями перелетают с одного места на другое — к непогоде.
- Вороны собрались в стаю и кричат — придет ясная погода.
- Мокрая и туманная погода 3 октября предвещает погожую осень.