Зважені та щасливі 11 сезон: как прошел 1 выпуск и кто оказался под угрозой вылета
- В первом выпуске за места в лагере боролись 18 участников.
- Первое испытание определило 14 участников основного состава.
В первом выпуске Зважені та щасливі-11 участники прошли испытание с 350-килограммовым кубом, Марина Боржемская и Алексей Новиков сформировали команды, а первое взвешивание завершилось разницей всего в 0,01%.
О том, как прошел первый выпуск 11-го сезона Зважені та щасливі, читайте в материале.
Как прошел 1 выпуск 11 сезона Зважені та щасливі
На старт 11 сезона приехали 18 участников, которые хотели попасть в лагерь похудения. Однако ведущий Даниэль Салем сразу сообщил, что мест в проекте всего 14.
— В этом сезоне мы решили изменить правила игры. Нам не нужны обещания, нам нужны действия. Попасть в проект и получить помощь лучших экспертов страны смогут не все, а только те, кто докажет, что готов работать ради своей цели, — сказал Даниэль.
Участников разделили на три команды — белую, лимонную и голубую. Разделение было не случайным, а зависело от образа жизни и причин, по которым люди набрали вес.
В белую команду попали те, кто заедает стресс и воспринимает еду как утешение.
В лимонной команде оказались участники, для которых набор веса стал результатом семейных традиций.
Голубую команду сформировали из людей, которым лишний вес мешает осуществить свою мечту.
Первое испытание: кто попал в лагерь похудения Зважені та щасливі 11 сезон
Для каждой команды подготовили специальный куб весом более 350 кг, установленный на деревянных бревнах. Участникам нужно было переместить его из точки А в точку Б, перекатывая по бревнам.
Чтобы двигаться вперед, заднее бревно нужно было постоянно переносить вперед. На финише участников ждала еще одна часть задания — все 12 бревен нужно было перенести в специальную металлическую конструкцию.
Команда, которая первой установила все бревна, в полном составе получала места в лагере похудения. Второй команде доставалось пять мест, третьей — всего три. Кого именно оставить в проекте, участники должны были решать сами.
— Когда будут определены имена всех 14 счастливчиков, Марина и Алексей объявят имена тех, кого они хотят видеть в своих командах, — пояснил Даниэль Салем.
Первыми справились “белые”, поэтому все шестеро прошли дальше:
- Богдан Лазоренко;
- Кирилл Черных;
- Екатерина Желева;
- Елена Витюк;
- Евгения Скрипка;
- Людмила Чопивская.
Вторыми финишировали лимонные. Из шести участников им нужно было оставить пятерых. Дальше прошли:
- Роман Берчян;
- София Горб;
- Саша Ярмоленко;
- Василий Биба;
- Виталина Омельчук.
Алина Иванова в основной состав не попала.
Последней финишировала голубая команда, которой досталось всего три места. Александр Ободовский, Кирилл Кружков и Роман Панченко решили уступить их девушкам.
Таким образом, в лагерь попали:
- Наталья Ковтонюк;
- Лилия Чомина;
- Валентина Насирова.
Однако для четырех участников борьба еще не закончилась. Даниэль Салем объявил, что Алина Иванова, Александр Ободовский, Кирилл Кружков и Роман Панченко получат еще один шанс.
Они надели серые футболки и пока не входили ни в одну команду. Если к концу недели кто-то из них покажет лучший процентный результат, чем участник основного состава, то сможет занять его место.
Какие команды сформировали Марина Боржемская и Алексей Новиков
После первого испытания тренеры определили участников, с которыми продолжат работу.
В желтую команду Марины Боржемской вошли:
- Евгения Скрипка;
- Кирилл Черных;
- Богдан Лазоренко;
- Наталья Ковтонюк;
- София Горб;
- Елена Витюк;
- Валентина Насировы.
В синюю команду Алексея Новикова попали:
- Роман Берчян;
- Виталина Омельчук;
- Саша Ярмоленко;
- Екатерина Желева;
- Людмила Чопивская;
- Василий Биба;
- Лилия Чомина.
Первое взвешивание на Зважені та щасливі: кто оказался под угрозой вылета
Перед первым взвешиванием Даниэль Салем объяснил новые правила 11 сезона.
Команды взвешиваются по очереди, а количество потерянных килограммов пересчитывают в процент от их стартового веса. Побеждает команда с большим процентом потери веса.
В проигравшей команде двое участников с наименьшим процентом потери веса попадают в номинацию. Кто из них покинет основной состав, решают остальные члены команды путем голосования.
Для участников в серых футболках действовало отдельное правило. Если кто-то из них показывает лучший процентный результат, чем участник основного состава, потерявший наибольший процент веса, он автоматически получает место в команде, проигравшей взвешивание.
По итогам первой недели желтая команда потеряла 4% общего веса, а синяя — 3,99%. Итак, с минимальной разницей первое взвешивание проиграла команда Алексея Новикова.
В номинацию попали Роман и Екатерина. Однако на этой неделе никто из них не покинул проект. Зато команде предстояло решить, кто наденет серую футболку.
Меньше всего голосов во время голосования получила Екатерина, поэтому она перешла в серую команду и получила еще один шанс побороться за свое место.
В то же время Александр Ободовский и Кирилл Кружков из “серых” показали лучший процентный результат, чем участники основного состава, и автоматически получили места в синей команде.
Алина Иванова и Роман Панченко тоже не покинули Зважені та щасливі. Даниэль Салем оставил их еще на одну неделю, дав последний шанс завоевать место в основном составе одной из команд.