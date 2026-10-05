В первом выпуске Зважені та щасливі-11 участники прошли испытание с 350-килограммовым кубом, Марина Боржемская и Алексей Новиков сформировали команды, а первое взвешивание завершилось разницей всего в 0,01%.

О том, как прошел первый выпуск 11-го сезона Зважені та щасливі, читайте в материале.

Как прошел 1 выпуск 11 сезона Зважені та щасливі

На старт 11 сезона приехали 18 участников, которые хотели попасть в лагерь похудения. Однако ведущий Даниэль Салем сразу сообщил, что мест в проекте всего 14.

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— В этом сезоне мы решили изменить правила игры. Нам не нужны обещания, нам нужны действия. Попасть в проект и получить помощь лучших экспертов страны смогут не все, а только те, кто докажет, что готов работать ради своей цели, — сказал Даниэль.

Участников разделили на три команды — белую, лимонную и голубую. Разделение было не случайным, а зависело от образа жизни и причин, по которым люди набрали вес.

В белую команду попали те, кто заедает стресс и воспринимает еду как утешение.

В лимонной команде оказались участники, для которых набор веса стал результатом семейных традиций.

Голубую команду сформировали из людей, которым лишний вес мешает осуществить свою мечту.

Первое испытание: кто попал в лагерь похудения Зважені та щасливі 11 сезон

Для каждой команды подготовили специальный куб весом более 350 кг, установленный на деревянных бревнах. Участникам нужно было переместить его из точки А в точку Б, перекатывая по бревнам.

Чтобы двигаться вперед, заднее бревно нужно было постоянно переносить вперед. На финише участников ждала еще одна часть задания — все 12 бревен нужно было перенести в специальную металлическую конструкцию.

Команда, которая первой установила все бревна, в полном составе получала места в лагере похудения. Второй команде доставалось пять мест, третьей — всего три. Кого именно оставить в проекте, участники должны были решать сами.

— Когда будут определены имена всех 14 счастливчиков, Марина и Алексей объявят имена тех, кого они хотят видеть в своих командах, — пояснил Даниэль Салем.

Первыми справились “белые”, поэтому все шестеро прошли дальше:

Богдан Лазоренко;

Кирилл Черных;

Екатерина Желева;

Елена Витюк;

Евгения Скрипка;

Людмила Чопивская.

Вторыми финишировали лимонные. Из шести участников им нужно было оставить пятерых. Дальше прошли:

Роман Берчян;

София Горб;

Саша Ярмоленко;

Василий Биба;

Виталина Омельчук.

Алина Иванова в основной состав не попала.

Последней финишировала голубая команда, которой досталось всего три места. Александр Ободовский, Кирилл Кружков и Роман Панченко решили уступить их девушкам.

Таким образом, в лагерь попали:

Наталья Ковтонюк;

Лилия Чомина;

Валентина Насирова.

Однако для четырех участников борьба еще не закончилась. Даниэль Салем объявил, что Алина Иванова, Александр Ободовский, Кирилл Кружков и Роман Панченко получат еще один шанс.

Они надели серые футболки и пока не входили ни в одну команду. Если к концу недели кто-то из них покажет лучший процентный результат, чем участник основного состава, то сможет занять его место.

Какие команды сформировали Марина Боржемская и Алексей Новиков

После первого испытания тренеры определили участников, с которыми продолжат работу.

В желтую команду Марины Боржемской вошли:

Евгения Скрипка;

Кирилл Черных;

Богдан Лазоренко;

Наталья Ковтонюк;

София Горб;

Елена Витюк;

Валентина Насировы.

В синюю команду Алексея Новикова попали:

Роман Берчян;

Виталина Омельчук;

Саша Ярмоленко;

Екатерина Желева;

Людмила Чопивская;

Василий Биба;

Лилия Чомина.

Первое взвешивание на Зважені та щасливі: кто оказался под угрозой вылета

Перед первым взвешиванием Даниэль Салем объяснил новые правила 11 сезона.

Команды взвешиваются по очереди, а количество потерянных килограммов пересчитывают в процент от их стартового веса. Побеждает команда с большим процентом потери веса.

В проигравшей команде двое участников с наименьшим процентом потери веса попадают в номинацию. Кто из них покинет основной состав, решают остальные члены команды путем голосования.

Для участников в серых футболках действовало отдельное правило. Если кто-то из них показывает лучший процентный результат, чем участник основного состава, потерявший наибольший процент веса, он автоматически получает место в команде, проигравшей взвешивание.

По итогам первой недели желтая команда потеряла 4% общего веса, а синяя — 3,99%. Итак, с минимальной разницей первое взвешивание проиграла команда Алексея Новикова.

В номинацию попали Роман и Екатерина. Однако на этой неделе никто из них не покинул проект. Зато команде предстояло решить, кто наденет серую футболку.

Меньше всего голосов во время голосования получила Екатерина, поэтому она перешла в серую команду и получила еще один шанс побороться за свое место.

В то же время Александр Ободовский и Кирилл Кружков из “серых” показали лучший процентный результат, чем участники основного состава, и автоматически получили места в синей команде.

Алина Иванова и Роман Панченко тоже не покинули Зважені та щасливі. Даниэль Салем оставил их еще на одну неделю, дав последний шанс завоевать место в основном составе одной из команд.