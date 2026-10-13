Кинофестиваль Молодость в Киеве 2026: даты проведения, состав жюри и программа фильмов
С 24 октября по 1 ноября 2026 года в Киеве пройдет 55-й Киевский международный кинофестиваль Молодость.
Организаторы уже полностью раскрыли состав экспертного жюри, а также объявили участников первых двух конкурсных блоков — Студенческого и Короткометражного.
Подробнее — в материале на Фактах ICTV.
Кинофестиваль Молодость 2026: кто возглавит жюри
Главное международное жюри, которое определит обладателя Гран-при и лучшие работы фестиваля Молодость, возглавил Олег Сенцов — украинский кинорежиссер (Геймер, Номери, Реал), писатель, бывший политзаключенный Кремля, военнослужащий ВСУ, лауреат Премии Сахарова и кавалер ордена Почетного легиона.
Вместе с ним в состав международного жюри вошли:
- Маттайс Ваутер Кнол (Нидерланды) — исполнительный и генеральный директор Европейской киноакадемии, бывший руководитель Европейского кинорынка (EFM) и программы Berlinale Talents.
- Махназ Мохаммади (Иран) — режиссер и правозащитница, автор фильмов Сын-Мать (TIFF, 2019) и Роя (Berlinale Panorama, 2026), лауреат Премии за свободу слова в Австрии.
- Евгений Лавренчук (Украина) — театральный режиссер, заслуженный артист Украины, лауреат Государственной премии им. Леся Курбаса.
- Анита Узулниеце (Латвия) — киновед, доктор искусств, доцент Университета RISEBA, член международных жюри FIPRESCI в Каннах, Берлине и Венеции.
Киевский международный кинофестиваль Молодость: состав национального жюри
Оценивать работы художников на 55-м кинофестивале Молодость будут:
- Вячеслав Туряница (Украина) — режиссер, участник объединения Современное украинское кино (СУК), лауреат главной награды Скифский олень за лучший короткометражный фильм Национального конкурса 54-й Молодости.
- Радек Липка (Польша) — директор фестиваля CinEast в Люксембурге, соучредитель Сети кинофестивалей Восточной Европы (EEFFN).
- Ксавье Анри-Рашид (Франция/Великобритания) — основатель и руководитель лондонского сейлз-агентства Film Republic, член Европейской киноакадемии (EFA).
Кинофестиваль Молодость в Киеве: программа фильмов
В этом году программа студенческого кино объединила 16 работ молодых авторов из Тайваня и Китая, Германии, Швейцарии и Мексики.
- Горький поцелуй / Bitter Kiss (реж. Хасан Эге Чалишкан; Нидерланды, Турция)
- Фатерланд, или Буле по имени Янто / Vaterland Or A Bule Named Yanto (реж. Бертольд Вахьюди; Германия, Индонезия)
- Запретная зона / Restricted Area (реж. Ян Гурецки; Польша)
- Цветы мальвы / The Flowers of Malva (коллектив авторов: Анна Лис, Реми Берлемон, Алис Амель и др.; Франция)
- Выдержка / Shutterspeed (реж. Яспер де Месенер; Бельгия)
- До завтра / The Bright Hours (реж. Е Цзячэнь; Тайвань)
- Реминисценция / Reminiscence (реж. Ирина Мельниченко; Швейцария)
- Лето на грани / White-Knuckle Summer (реж. Джейсон Хоуган; Великобритания)
- Буфет / The Bistro (реж. Скайсте Барткуте; Литва)
- Кроличье сердце / Rabbit Heart (реж. Стела Фахингер; Германия)
- Когда садится солнце / Sundown (реж. Жереми Джайрадж Итти, Инна Сорока и др.; Швейцария)
- Каматипурский экспресс / Kamathipura Express (реж. Леон Кожински; Польша)
- Бокал воспоминаний / Un verre de souvenir (реж. Луи Маргерит; Франция)
- Каннибальская форма / La Forma Cannibale (реж. Джиневра Солароли; Италия)
- Мясо / Vyann (реж. Адольфо Маргулис; Мексика)
- Все в порядке / C’est La Vie (реж. Чжэн Цзихань; Китай)
Между тем в международном короткометражном блоке будут соревноваться 17 фильмов, среди которых есть как работы украинских режиссеров, так и копродукционные проекты:
- Человек без качеств / The Man Without Qualities (реж. София Романо; Бельгия)
- Стрижка / The Cut (реж. Юлия Станишевская; Польша)
- Диего / Diego (реж. Мелисса Сильвера; Франция)
- Молния / Thunder (реж. Маурисио Караско Толоса; Франция)
- Тетя Лика и ее горб / Auntie Lica The Hunchback (реж. Пауль-Резван Маковей; Румыния)
- День святого Валентина / Valentine’s Day (реж. Антон Ифланд Штетнер; Бельгия)
- Тиша / Silence (реж. Павел Шпегун; Украина)
- Шум / The Buzz (реж. Кейт дель Кастильо; Мексика)
- Курица / Gallina (реж. Фернандо Рейнальдос; Испания)
- Процедура / Procedure (реж. Рабиа Эзмен; Турция)
- Песок / Sand (реж. Шахаф Синай, Эяль Рое; Израиль, Украина, США)
- Еще один день в металлической коробке / Another Day In The Metal Box (реж. Глеб Фельдман; Украина)
- Аасмани / Aasmani (реж. Сайони Гупто; Индия)
- Хлебная песня / Breadsong (реж. Катарина Ауле; Эстония)
- Плакальщицы / Mourners (реж. Ребека Арналь; Испания)
- Добро пожаловать в Tool Shed / Welcome to Tool Shed (реж. Эндрю Клаус-Виньерд; США)
- История с зачатием / Conception Game (реж. Натали Арл-Тойн; Великобритания)
Киевский международный кинофестиваль Молодость: где состоится
Любители кино уже могут приобрести абонементы, которые дают доступ ко всем фестивальным показам в кинотеатре Жовтень и Доме кино.
Для студенческой молодежи предусмотрена льготная стоимость абонементов, а для украинских защитников и защитниц вход на фестиваль бесплатный — получить пропуск можно при наличии военно-учетного документа.
Главной интригой кинофестиваля остается борьба за заветную статуэтку Скифский олень — символ и высшую награду Молодости, которую вручат победителям конкурсных категорий.
Напомним, что Киевский международный кинофестиваль Молодость — старейший и крупнейший кинофестиваль Украины, основанный в 1970 году.
Начавшись как двухдневный студенческий обзор работ воспитанников Киевского государственного института театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого, за более чем полвека Молодость превратилась в масштабное культурное событие мирового уровня, признанное Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF).
Главная задача фестиваля — поддержка и развитие профессионального молодого кино.
В конкурсных программах традиционно соревнуются дебютные работы со всего мира: как полнометражные, так и короткометражные игровые, документальные и анимационные фильмы.
В свое время именно на Молодости состоялись первые показы и начался профессиональный путь многих известных украинских и мировых кинематографистов.
Фото: Киевский международный кинофестиваль Молодость