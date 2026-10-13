С 24 октября по 1 ноября 2026 года в Киеве пройдет 55-й Киевский международный кинофестиваль Молодость.

Организаторы уже полностью раскрыли состав экспертного жюри, а также объявили участников первых двух конкурсных блоков — Студенческого и Короткометражного.

Подробнее — в материале на Фактах ICTV.

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Кинофестиваль Молодость 2026: кто возглавит жюри

Главное международное жюри, которое определит обладателя Гран-при и лучшие работы фестиваля Молодость, возглавил Олег Сенцов — украинский кинорежиссер (Геймер, Номери, Реал), писатель, бывший политзаключенный Кремля, военнослужащий ВСУ, лауреат Премии Сахарова и кавалер ордена Почетного легиона.

Вместе с ним в состав международного жюри вошли:

Маттайс Ваутер Кнол (Нидерланды) — исполнительный и генеральный директор Европейской киноакадемии, бывший руководитель Европейского кинорынка (EFM) и программы Berlinale Talents.

Махназ Мохаммади (Иран) — режиссер и правозащитница, автор фильмов Сын-Мать (TIFF, 2019) и Роя (Berlinale Panorama, 2026), лауреат Премии за свободу слова в Австрии.

Евгений Лавренчук (Украина) — театральный режиссер, заслуженный артист Украины, лауреат Государственной премии им. Леся Курбаса.

Анита Узулниеце (Латвия) — киновед, доктор искусств, доцент Университета RISEBA, член международных жюри FIPRESCI в Каннах, Берлине и Венеции.

Киевский международный кинофестиваль Молодость: состав национального жюри

Оценивать работы художников на 55-м кинофестивале Молодость будут:

Вячеслав Туряница (Украина) — режиссер, участник объединения Современное украинское кино (СУК), лауреат главной награды Скифский олень за лучший короткометражный фильм Национального конкурса 54-й Молодости.

Радек Липка (Польша) — директор фестиваля CinEast в Люксембурге, соучредитель Сети кинофестивалей Восточной Европы (EEFFN).

Ксавье Анри-Рашид (Франция/Великобритания) — основатель и руководитель лондонского сейлз-агентства Film Republic, член Европейской киноакадемии (EFA).

Кинофестиваль Молодость в Киеве: программа фильмов

В этом году программа студенческого кино объединила 16 работ молодых авторов из Тайваня и Китая, Германии, Швейцарии и Мексики.

Горький поцелуй / Bitter Kiss (реж. Хасан Эге Чалишкан; Нидерланды, Турция) Фатерланд, или Буле по имени Янто / Vaterland Or A Bule Named Yanto (реж. Бертольд Вахьюди; Германия, Индонезия) Запретная зона / Restricted Area (реж. Ян Гурецки; Польша) Цветы мальвы / The Flowers of Malva (коллектив авторов: Анна Лис, Реми Берлемон, Алис Амель и др.; Франция) Выдержка / Shutterspeed (реж. Яспер де Месенер; Бельгия) До завтра / The Bright Hours (реж. Е Цзячэнь; Тайвань) Реминисценция / Reminiscence (реж. Ирина Мельниченко; Швейцария) Лето на грани / White-Knuckle Summer (реж. Джейсон Хоуган; Великобритания) Буфет / The Bistro (реж. Скайсте Барткуте; Литва) Кроличье сердце / Rabbit Heart (реж. Стела Фахингер; Германия) Когда садится солнце / Sundown (реж. Жереми Джайрадж Итти, Инна Сорока и др.; Швейцария) Каматипурский экспресс / Kamathipura Express (реж. Леон Кожински; Польша) Бокал воспоминаний / Un verre de souvenir (реж. Луи Маргерит; Франция) Каннибальская форма / La Forma Cannibale (реж. Джиневра Солароли; Италия) Мясо / Vyann (реж. Адольфо Маргулис; Мексика) Все в порядке / C’est La Vie (реж. Чжэн Цзихань; Китай)

Между тем в международном короткометражном блоке будут соревноваться 17 фильмов, среди которых есть как работы украинских режиссеров, так и копродукционные проекты:

Человек без качеств / The Man Without Qualities (реж. София Романо; Бельгия) Стрижка / The Cut (реж. Юлия Станишевская; Польша) Диего / Diego (реж. Мелисса Сильвера; Франция) Молния / Thunder (реж. Маурисио Караско Толоса; Франция) Тетя Лика и ее горб / Auntie Lica The Hunchback (реж. Пауль-Резван Маковей; Румыния) День святого Валентина / Valentine’s Day (реж. Антон Ифланд Штетнер; Бельгия) Тиша / Silence (реж. Павел Шпегун; Украина) Шум / The Buzz (реж. Кейт дель Кастильо; Мексика) Курица / Gallina (реж. Фернандо Рейнальдос; Испания) Процедура / Procedure (реж. Рабиа Эзмен; Турция) Песок / Sand (реж. Шахаф Синай, Эяль Рое; Израиль, Украина, США) Еще один день в металлической коробке / Another Day In The Metal Box (реж. Глеб Фельдман; Украина) Аасмани / Aasmani (реж. Сайони Гупто; Индия) Хлебная песня / Breadsong (реж. Катарина Ауле; Эстония) Плакальщицы / Mourners (реж. Ребека Арналь; Испания) Добро пожаловать в Tool Shed / Welcome to Tool Shed (реж. Эндрю Клаус-Виньерд; США) История с зачатием / Conception Game (реж. Натали Арл-Тойн; Великобритания)

Киевский международный кинофестиваль Молодость: где состоится

Любители кино уже могут приобрести абонементы, которые дают доступ ко всем фестивальным показам в кинотеатре Жовтень и Доме кино.

Для студенческой молодежи предусмотрена льготная стоимость абонементов, а для украинских защитников и защитниц вход на фестиваль бесплатный — получить пропуск можно при наличии военно-учетного документа.

Главной интригой кинофестиваля остается борьба за заветную статуэтку Скифский олень — символ и высшую награду Молодости, которую вручат победителям конкурсных категорий.

Напомним, что Киевский международный кинофестиваль Молодость — старейший и крупнейший кинофестиваль Украины, основанный в 1970 году.

Начавшись как двухдневный студенческий обзор работ воспитанников Киевского государственного института театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого, за более чем полвека Молодость превратилась в масштабное культурное событие мирового уровня, признанное Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF).

Главная задача фестиваля — поддержка и развитие профессионального молодого кино.

В конкурсных программах традиционно соревнуются дебютные работы со всего мира: как полнометражные, так и короткометражные игровые, документальные и анимационные фильмы.

В свое время именно на Молодости состоялись первые показы и начался профессиональный путь многих известных украинских и мировых кинематографистов.

Фото: Киевский международный кинофестиваль Молодость

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