Телеканал СТБ совместно с FILM.UA Group официально приступили к работе над съемками четвертого сезона популярной медицинской драмы Жіночий лікар. Нове життя 4.

В новых эпизодах любимые герои столкнутся с серьезными вызовами: их ждут новое руководство, неожиданные лица и обновленные правила работы.

Жіночий лікар. Нове життя 4: начаты съемки сериала

В этом сезоне одна из самых успешных и известнейших сериальных франшиз FILM.UA Group впервые сменяет бродкастера — теперь новые серии любимой медицинской драмы будут выходить в эфире телеканала СТБ.

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— Это такой большой переезд, знаковый майлстоун в жизни франшизы. Теперь на СТБ сконцентрированы все наши главные многосерийные больничные франшизы: Черговий лікар, Лікарі та Жіночий лікар. Нове життя Все “врачи” теперь на одном канале, под одной крышей, – рассказала Ирина Костюк, генеральная продюсер FILM.UA Group.

Жіночий лікар. Нове життя: что ждет зрителей в 4 сезоне

К главной роли акушера-гинеколога Михаила Гончара снова вернется актер Андрей Исаенко. По сюжету в жизни врача неожиданно появится Марина Яворская — женщина из его прошлого, которая станет новой заведующей отделением.

Кроме того, в медицинский центр присоединится военный хирург Олесь Захарчук. Он быстро превратится для Гончара в серьезного соперника как в профессиональной сфере, так и в личной жизни.

В то же время другой персонаж — Олег Мельник — продолжит вести собственную коварную игру ради личных интересов, ставя под угрозу как новое руководство, так и весь медцентр.

Создатели уверяют: в этом сезоне каждому герою придется сделать решающий выбор, ведь на кону будут стоять не только карьера и любовь, но и человеческая жизнь.

– Это продолжение давней и любимой истории. Мы сохраняем главного персонажа, собственно, женского врача – Михаила Гончара – он будет так же ходить на работу, воспитывать дочь Таню, будет иметь свои проблемы, радости и печали. В линейных ролях появятся и новые лица, – поделилась Елена Канишевская, продюсер проекта.

В новом сезоне зрители увидят как любимых актеров, так и новых персонажей.

В главных ролях: Андрей Исаенко, Зоряна Марченко, Андрей Фединчик, Евгений Ефремов, Надежда Левченко, Алексей Нагрудный, Александра Люта, Надежда Хильская, Сергей Кисиль, Иван Жилюк, Нина Набока и другие.

Андрей Исаенко, Зоряна Марченко, Андрей Фединчик, Евгений Ефремов, Надежда Левченко, Алексей Нагрудный, Александра Люта, Надежда Хильская, Сергей Кисиль, Иван Жилюк, Нина Набока и другие. Режиссер-постановщик: Андрей Колесник.

Премьера сериала Жіночий лікар. Нове життя 4 запланирована на 2027 год на телеканале СТБ.

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