В Киеве прошла церемония прощания с украинским юмористом Александром Венедчуком, известным под псевдонимом Веня. Артист получил известность благодаря участию в команде Ветераны космических войск и в проекте Лига смеха.

Прощание с Александром Венедчуком в Киеве

Провести комика в последний путь пришли его родные, друзья, коллеги и почитатели творчества.

Среди собравшихся были известные украинские артисты и представители юмористического сообщества. В частности, память Венедчука почтили Евгений Янович, Игорь Биденко, Рома Мищеряков, Джейхун Сафаров, Василий Байдак, Владимир Дантес и другие.

Сейчас смотрят

После завершения панихиды Александра Венедчука провели аплодисментами. Так близкие друзья и коллеги отдали последнее уважение артисту.

– Полетела наша звездочка на небеса. Спасибо всем, кто присутствовал и кто поддерживал на расстоянии, — написали Ветераны космических войск.

Что известно о смерти комика Вени

Александр Венедчук умер 13 октября 2026 года. Ему было 32 года. Официальная причина смерти юмориста пока неизвестна.

Раньше у артиста были серьезные проблемы со здоровьем. В феврале 2025 года он рассказывал о перенесенном кровоизлиянии в мозг, сопровождавшемся потерей сознания и судорогами.

Тогда Венедчук провели экстренную операцию, после которой он проходил длительную реабилитацию. Впоследствии комик перенес еще одно хирургическое вмешательство. Во время него врачи установили титановую конструкцию для восстановления части черепа.

В то же время, информации о том, связана ли смерть Александра Венедчука с предыдущими проблемами со здоровьем, нет.

Фото: Александр Венедчук/Instagram

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.