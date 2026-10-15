Улетела наша звездочка на небеса: в Киеве простились с юмористом Александром Венедчуком
В Киеве прошла церемония прощания с украинским юмористом Александром Венедчуком, известным под псевдонимом Веня. Артист получил известность благодаря участию в команде Ветераны космических войск и в проекте Лига смеха.
Прощание с Александром Венедчуком в Киеве
Провести комика в последний путь пришли его родные, друзья, коллеги и почитатели творчества.
Среди собравшихся были известные украинские артисты и представители юмористического сообщества. В частности, память Венедчука почтили Евгений Янович, Игорь Биденко, Рома Мищеряков, Джейхун Сафаров, Василий Байдак, Владимир Дантес и другие.
После завершения панихиды Александра Венедчука провели аплодисментами. Так близкие друзья и коллеги отдали последнее уважение артисту.
– Полетела наша звездочка на небеса. Спасибо всем, кто присутствовал и кто поддерживал на расстоянии, — написали Ветераны космических войск.
Что известно о смерти комика Вени
Александр Венедчук умер 13 октября 2026 года. Ему было 32 года. Официальная причина смерти юмориста пока неизвестна.
Раньше у артиста были серьезные проблемы со здоровьем. В феврале 2025 года он рассказывал о перенесенном кровоизлиянии в мозг, сопровождавшемся потерей сознания и судорогами.
Тогда Венедчук провели экстренную операцию, после которой он проходил длительную реабилитацию. Впоследствии комик перенес еще одно хирургическое вмешательство. Во время него врачи установили титановую конструкцию для восстановления части черепа.
В то же время, информации о том, связана ли смерть Александра Венедчука с предыдущими проблемами со здоровьем, нет.
Фото: Александр Венедчук/Instagram