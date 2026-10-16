Актриса Наталка Денисенко поделилась подробностями первого публичного недоразумения со своим мужем Юрием Ярошенко.

Об этом Наталка Денисенко откровенно рассказала в эфире программы Тур зірками.

Наталка Денисенко рассказала о ссоре с мужем Юрием Ярошенко

Как призналась Наталка Денисенко, поводом для ссоры стал букет цветов.

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Когда предыдущий букет увял, Наталка Денисенко ждала следующего. Однако через несколько дней, так и не дождавшись романтического шага, она решила высказать Юрию Ярошенко все, что думает на этот счет.

– У меня завял букет цветов. И я говорю: Юра, увял букет цветов. Ты видишь. Я себе представляю, что будет как обычно. На следующий день мне Юра дарит цветы или сегодня. Но проходит несколько дней и цветов нет, – рассказала Денисенко.

Однако оказалось, что Юрий как раз готовил для Наталки сюрприз.

Выражая претензии, Наталка Денисенко даже не подозревала, что мужчина уже заказал для нее изысканный букет.

Юрий Ярошенко планировал забрать цветы именно в тот день.

В конце концов, недоразумение не переросло в серьезный конфликт.

Юрий Ярошенко и Наталка Денисенко отметили, что в их паре бывают такие забавные “ссоры”.

Напомним, что Наталка Денисенко вышла замуж во второй раз 8 августа 2026 за бизнесмена и манекенщика Юрия Ярошенко.

От первого брака с актером Андреем Фединчиком Наталка Денисенко воспитывает сына Андрюшу.

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