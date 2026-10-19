Украинский певец Павел Зибров рассекретил ежемесячные расходы на семью и творчество.

Также Зибров озвучил заработную плату своей дочери Дианы, являющейся его официальным менеджером.

Об этом Павел Зибров рассказал в интервью Алине Доротюк.

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Павел Зибров рассказал о семейных расходах

Павел Зибров поделился деталями ежемесячных расходов на содержание дома и семьи из трех человек.

— Тысяч 50-70 идет на газ-воду-еду, — отметил Павел Зибров.

В то же время исполнитель подчеркнул, что бытовые расходы — это лишь незначительная часть его общего бюджета.

Самая большая “пропасть денег” направлена ​​непосредственно на обеспечение его творческой деятельности, новые проекты и содержание музыкального коллектива.

В частности, Павел Зибров рассказал о заработной плате, которую платит своей дочери Диане, которая является его официальным менеджером.

По словам Павла Зиброва, идея привлечь дочь Диану в шоубизнес принадлежит его жене Марине.

Она предложила девушке попробовать силы в команде отца сразу после окончания Института международных отношений.

— У нас очень дружеские отношения. Я ее безгранично люблю, больше всех на свете. Горжусь ею, потому что она делает много дел. Мы начинали с одной зарплаты небольшой лет 7-8 назад, когда она заканчивала университет, — вспомнил начало сотрудничества Павел Зибров.

Павел Зибров признается, что результаты работы дочери превзошли все ожидания. Затем Диана начала активно привлекать рекламные интеграции и выводить доходы отца на новый уровень.

Отвечая на вопрос о финансовом вознаграждении дочери, Павел Зибров подчеркнул, что она работает за процентную ставку, превышающую стандартный рыночный показатель.

– Проценты свои зарабатывает. 20 процентов, 20, не 10. Потому что хорошая реклама, хорошие деньги, она их обоснованно пишет… как профессиональный менеджер, — откровенно поделился Павел Зибров.

Ранее Павел Зибров рассказал о личной жизни дочери Дианы после разрыва с женихом. Певец поделился подробностями, как Диана переживает окончание 10-летних отношений.

Фото: Павел Зибров

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