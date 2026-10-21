Украинский баскетболист и главный герой 15-го сезона проекта Холостяк Вячеслав Кравцов показал свою 5-летнюю дочь.

На своей странице в Instagram Вячеслав Кравцов поделился милым видео, на котором позирует с дочерью Мелиссой.

Холостяк Вячеслав Кравцов показал свою 5-летнюю дочь

В ролике Кравцов дарит дочери букет цветов, пока Мелисса эмоционально и восхищенно что-то рассказывает папе.

Сейчас смотрят

— Моя маленькая вселенная! У большого папы – маленькая слабость, – подписал трогательный ролик Вячеслав Кравцов.

Мелисса родилась в 2021 году в браке Кравцова с моделью, обладательницей титулов Мисс Тернополь и Вицемисс Украины 2015 года Элиной Руденко.

В 2019 году Кравцов сделал предложение избраннице и сыграл пышную свадьбу. Впрочем, около трех лет назад супруги приняли решение расстаться.

Несмотря на развод, герой проекта Холостяк Вячеслав Кравцов активно участвует в воспитании Мелиссы и уделяет дочери все свое свободное время.

Напомним, что в прошлую пятницу состоялась первая вечеринка проекта Холостяк. Как прошел первый выпуск Холостяка 15 – читайте в материале.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.