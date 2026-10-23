Во 2 выпуске романтического проекта Холостяк 15 зрители увидели долгожданное финальное завершение первой вечеринки.

Главный герой – украинский баскетболист Вячеслав Кравцов – продолжил знакомство с претендентками на его сердце и принял свои первые ответственные решения.

Вечер оказался насыщенным сюрпризами, проверками на бытовую совместимость и первым искренним признанием, а логичным итогом стала первая церемония роз.

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Второй выпуск начался с приглашения от загадочной девушки. Ею оказалась Елизавета Колношенко, встретившая Вячеслава Кравцова игрой на фортепиано.

Музыка настолько поразила Холостяка, что позже Лиза получила заветную розу первого впечатления.

— Она играла чувственную мелодию, и я с восхищением наблюдал. Для меня игра на фортепиано – не просто об игре, это способ показать свою душу, – поделились эмоциями Елизавета и Вячеслав.

Другая героиня, Мария Пейзак, устроила Холостяку практический экзамен: она предложила вместе собрать столик и застелить кровать, чтобы проверить его готовность к бытовым делам.

А вот воздушная гимнастка Мария Захватова поразила всех собравшихся зрелищным выступлением на кольце и подарила Кравцову карабин в форме сердца.

Отдельную розу еще во время вечеринки от Холостяка получила и педиатр Виктория — после частного общения баскетболист дал понять, что стремится поближе узнать девушку.

Во время самой церемонии роз Вячеслав Кравцов должен был определиться с остальными фаворитками. Розы и шанс на построение отношений получили:

Дарья (танцовщица) – покорила Холостяка исполнением румбы.

Аня (инженер) — во время знакомства вместе с Кравцовым собирала ночник.

Дарья (психиатр) – девушка, с которой Слава был знаком раньше, но на проекте она решила держать дистанцию.

Дарья (автоблогер) – запомнилась ярким появлением на спортивном авто.

Екатерина (баскетболистка) — разделила со Славой общее спортивное увлечение.

Мария (SMM-менеджер) — та самая героиня, которая устроила проверку бытом.

Мария (воздушная гимнастка) поразила трюками на воздушном кольце.

Кристина – закрепила знакомство подписанием забавного романтического договора.

Валерия покорила сердце Кравцова организацией романтического свидания.

Особый момент произошел во время вручения розы Любови, с которой Вячеслав дружил еще до проекта.

– Вернуться назад в дружбу уж точно не получится. Готова ли ты рискнуть? Я готов, — обратился Вячеслав к девушке.

Кроме того, борьбу за сердце Холостяка продолжает Елизавета Проценко, ранее избравшая “розу надежды” — она дает иммунитет на две церемонии подряд, но заставляет девушку исполнять прихоти других героинь проекта Холостяк.

Также в Холостяке 15 остаются Лия и Татьяна, получившие розы еще до начала вечеринки во время индивидуальных свиданий.

3 выпуск 15 сезона проекта Холостяк выйдет в эфир уже в следующую пятницу в 19:00 на СТБ.

Источник : СТБ

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