Украинская певица Alyona Alyona сообщила, что готовится к бариатрической операции для снижения веса.

Об этом Alyona Alyona рассказала в видео на своей странице в Instagram.

Alyona Alyona решилась на бариатрическую операцию: что известно

Рэперша опубликовала видео из больничной палаты, чтобы объяснить подписчикам, почему оказалась в медицинском учреждении.

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По словам артистки, сегодня ей должны провести бариатрическую операцию, направленную на снижение веса.

Певица призналась, что много лет отказывалась от такого вмешательства, хотя врачи не раз советовали ей рассмотреть этот вариант.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от alyona alyona (@alyona.alyona.official)

Одним из решающих факторов стал опыт ее подруги, которая тоже перенесла бариатрическую операцию.

По словам Alyona Alyona, подруга весила 140 кг, а после операции похудела на 70 кг и уже несколько лет держит достигнутый вес.

Подобные операции сделали и другие знакомые артистки. Это позволило ей понаблюдать за их самочувствием, изменениями веса и восстановлением после операции.

Артистка напомнила, что на протяжении многих лет открыто рассказывала о своих попытках похудеть.

Она занималась спортом, пробовала разные способы похудения и даже делилась опытом использования инъекционных препаратов.

Однако, по ее словам, ни один из этих методов не дал того результата, который она хотела бы сохранить.

Певица подчеркнула, что инъекции для похудения тоже не стали для нее универсальным решением.

Alyona Alyona рассказала, что не раз говорила в интервью о желании весить 80 кг. Однако со временем пришла к выводу, что для достижения этой цели обычными способами ей пришлось бы полностью изменить жизнь.

— Я поняла, что для того, чтобы полностью похудеть, мне пришлось бы полностью отказаться от карьеры, от работы и посвятить всю свою жизнь похудению, — объяснила рэперша.

По словам певицы, ее рабочий график, образ жизни и устоявшиеся привычки не позволяют уделять процессу похудения столько времени, сколько она считает необходимым.

Поэтому после долгих раздумий артистка решила выбрать хирургический метод.

Певица отметила, что понимает: ее решение может вызвать неоднозначную реакцию среди подписчиков.

Однако она не планирует отказываться от операции из-за возможного осуждения.

По словам артистки, она хочет продолжать работать, развиваться и меняться, не посвящая всю свою жизнь борьбе с лишним весом.

— Я выбираю такой путь. И меня все равно осудят — меня или нет. Это мой путь, я иду по нему. Я привыкла к тому, что я не $100 и не всем нравлюсь, — сказала Alyona Alyona.

Рэперша также пообещала и дальше рассказывать подписчикам о своем самочувствии и изменениях после операции.

Бариатрическая хирургия — это группа операций, которые применяют для лечения ожирения. В зависимости от вида вмешательства они могут предполагать уменьшение объема желудка или изменение пути прохождения пищи по пищеварительной системе.

Напомним, что 22 октября Alyona Alyona сообщила, что оказалась в больнице. Рэперша опубликовала в Instagram фото с больничной койки, подписав его словами: Ну что, жить буду.

Тогда артистка не объяснила причину госпитализации, из-за чего поклонники и коллеги по цеху начали волноваться за ее здоровье и желать скорейшего выздоровления.

Фото: Alyona Alyona/Instagram