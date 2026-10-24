В десятом выпуске МастерШеф. Профессионалы 5, который вышел на СТБ 24 октября, участники столкнулись с новыми кулинарными вызовами.

Их ждали первый игровой конкурс сезона, работа с современными азиатскими трендами и переосмысление традиционного украинского блюда.

Кто покинул проект МастерШеф. Профессионалы 5 в 10 выпуске от 24.10.2026 – читайте далее.

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Первым испытанием стал командный конкурс, в ходе которого профессионалы должны были приготовить сет из трех блюд, объединенных общей концепцией, информирует телеканал СТБ. Однако набор ингредиентов зависел от того, насколько хорошо участники умели распознавать ложь.

Представители команд по очереди называли три факта о себе, один из которых был вымышленным. Если соперник правильно определял неправду, то мог выбрать два комфортных продукта для своей команды и передать один некомфортный оппонентам.

Так на кухне появлялись неожиданные ингредиенты, в том числе тараканы, зоофобусы и кузнечики, которые нужно было обязательно использовать в блюдах.

В следующем конкурсе кулинары работали с современным азиатским трендом – прозрачностью. Задача заключалась в создании индивидуального блюда, один из элементов которого должен быть кристально прозрачным, но одновременно сохранять насыщенный вкус.

Кто покинул МастерШеф. Профессионалы 5 в 10 выпуске

Во время битвы черных участники переосмысливали традиционную украинскую качаную кашу.

Им необходимо было приготовить сразу два блюда: ресторанную интерпретацию и вариант в формате стритфуда.

По итогам этого испытания проект покинула Галина Попович.

33-летняя Галина из Ланчина Ивано-Франковской области — шеф-повар и специализируется на современной украинской кухне.

Она любит экспериментировать с традиционными блюдами, создавая необычные вкусовые сочетания. Среди самых смелых кулинарных решений – вареники с карпом и мороженым из лесных грибов, а также авторская мачанка с креветками.

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На проект МастерШеф. Профессионалы 5 Галина пришла, чтобы осуществить мечту, к которой шла 15 лет. Она стремится одержать победу и показать, что современная украинская кухня достойна международного признания.

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