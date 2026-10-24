Украина выступит под 11 номером в финале Детского Евровидения-2026. Песенный конкурс состоится 24 октября на Мальте.

Порядок выступлений участников уже определен. Украинская представительница Эрика Колесниченко выйдет на сцену после Италии и перед Северной Македонией.

Под каким номером выступит Украина

В финале Детского Евровидения-2026 выступят представители 16 стран:

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Кто представит Украину на Детском Евровидении-2026

Украинский флаг на конкурсе будет представлять 11-летняя Эрика Колесниченко из Белой Церкви. Юная певица одержала победу в Национальном отборе с композицией НЕ колыбельная (Not a Lullaby).

По результатам голосования Эрика получила 6 баллов от зрителей и 5 от жюри.

Девочка занимается вокалом с шести лет. Кроме музыки, она увлекается театральным искусством. За время творческих занятий Эрика уже успела сыграть Круэллу, Малефисенту, Мэри Поппинс и Ваяну.

Автором песни не колыбельная стала украинская певица и композитор Светлана Тарабарова. Композиция построена как призыв к пробуждению, смелости и вере в свои силы.

Где состоится Детское Евровидение-2026

Финал конкурса пройдет 24 октября в выставочном центре MFCC в Та-Кале на Мальте. Для страны это будет уже третье проведение Детского Евровидения – раньше Мальта принимала конкурс в 2014 и 2016 годах.

Сначала хозяйкой Детского Евровидения-2026 должна была стать Франция, представительница которой, Лу Делез, победила на конкурсе в 2025 году в Тбилиси.

Однако французский вещатель France Télévisions отказался от проведения шоу из-за масштабной программы сокращения расходов.

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