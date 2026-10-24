Украину на Детском Евровидении 2026 года, которое состоится 24 октября на Мальте, представит Эрика Колесниченко.

Кто будет представлять Украину на Детском Евровидении 2026

Имя того, кто будет представлять Украину на Детском Евровидении 2026 года, стало известно 26 сентября во время финала Национального отбора.

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В Национальном отборе на Детское Евровидение 2026 года приняли участие шестеро юных исполнителей. Победителя определяли по результатам голосования, которое проходило в приложении Дія.

За право представлять Украину на международном конкурсе соревновались:

Анастасия Пошедина — Крылья;

Роман Дорошенко — Say Hello;

Эрика Колесниченко — НЕ колыбельная;

Дмитрий Карабет — Мама;

Марко Сердинский — Горы;

Злата Солоненко — Who am I.

По результатам голосования победу одержала Эрика Колесниченко с песней НЕ колыбельная.

От зрителей она получила 6 баллов, от жюри — 5 баллов.

Таким образом именно Эрика Колесниченко представит Украину на Детском Евровидении 2026 на Мальте.

Что известно об Эрике Колесниченко

Эрика Колесниченко — 11-летняя певица из Белой Церкви. Вокалом девочка занимается с шести лет. Помимо музыки, она интересуется театральным искусством. Юная артистка уже успела сыграть Круэллу, Малефисенту, Мэри Поппинс и Ваяну.

Еще одно увлечение Эрики — верховая езда. Девочка имеет собственного коня по имени Оски.

Эрика является лауреаткой первой премии международного вокального конкурса в Литве. Также она получила немало призовых мест на всеукраинских фестивалях.

Песню НЕ колыбельная для Эрики написала Светлана Тарабарова. Композиция является громким манифестом и обращением к аудитории с призывом к пробуждению, смелости и вере в собственные силы.

В этом году Детское Евровидение состоится 24 октября на Мальте. Конкурс пройдет в зале MFCC в поселке Та-Кали, который превратят в яркий городок Евровидения.

Локация объединит мальтийскую традицию Festa, отмеченную ЮНЕСКО, и яркую постановку мирового уровня.

В прошлом году победительницей Детского Евровидения стала Лу Дельоз с песней Ce Monde. Эта победа стала для Франции четвертой в истории конкурса.

София Нерсесян, которая в прошлом году представляла Украину с песней Мотанка, заняла второе место.

Фото: Скриншот с видео выступления

Источник : Суспільне

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