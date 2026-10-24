Детское Евровидение-2026: кто победил и какое место заняла Украина
На Мальте завершился финал песенного конкурса Детское Евровидение-2026. После объявления оценок национальных жюри и голосов зрителей победительницей стала представительница Армении Naré с песней “BOO!”.
Об этом стало известно во время прямой трансляции конкурса.
Детское Евровидение-2026: результаты финала
Исполнительница из Армении Naré в общей сложности получила 202 балла: 103 от жюри и 99 от зрителей.
В тройку лидеров вошли представители Испании (184 балла) и Франции (165 баллов).
Украину на нынешнем конкурсе представляла Эрика Колесниченко. За свое выступление с композицией Not A Lullaby (НЕ колыбельная) она получила от национальных жюри 38 баллов, зрители добавили еще 68 баллов.
По результатам голосования украинская участница набрала в общей сложности 106 баллов и заняла девятое место.
Что известно о Naré – победительнице Детского Евровидения 2026
Naré (Наре) – тринадцатилетняя исполнительница из Еревана. Она с раннего детства занимается пением и танцами. Девушка уже успела поучаствовать в мюзиклах, телешоу и популярных музыкальных проектах Армении.
Naré четыре раза принимала участие в национальном отборе на Детское Евровидение, и с последней попытки таки получила возможность представлять Армению на песенном конкурсе.
Ее песня BOO! (Бу!) сочетает шутливые возгласы, игру в прятки и ощущение, будто кто-то следит за героиней. Однако исполнительница превращает все страхи в веселую игру.
Что известно об Эрике Колесниченко – представительнице Украины
Эрика Колесниченко — юная певица из Белой Церкви, которая начала заниматься вокалом в шестилетнем возрасте. Помимо музыки, девушка увлекается театром и уже примеряла на сцене образы Круэллы, Малефисенты, Мэри Поппинс и Ваяны.
Девушка также интересуется верховой ездой. У Эрики есть собственная лошадь по имени Оски.
У певицы есть опыт участия в конкурсах: она стала лауреаткой первой премии международного вокального соревнования в Литве и заняла призовые места на ряде всеукраинских фестивалей.
Композицию Not A Lullaby, с которой Эрика выступила на Детском Евровидении, написала Светлана Тарабарова.
Песня призывает слушателей проснуться, быть смелыми и верить в собственные силы. Ее замысел — не просто музыкальное выступление, а обращение к аудитории с призывом действовать и не бояться заявлять о себе.
Финал Детского Евровидения-2026 состоялся в субботу, 24 октября, на Мальте. За победу соревновались представители 16 стран, среди которых была и Украина.
Эрика Колесниченко выступила под номером 11.
В прошлом году победу на Детском Евровидении одержала представительница Франции Лу Делез с композицией Ce Monde.
Украину на Детском Евровидении-2025 представляла София Нерсесян с песней Мотанка. По итогам голосования она заняла второе место.
Фото: скриншот с видео выступления представительницы Армении