Голливудский актер Брэд Питт сделал откровенное заявление об изнуряющем бракоразводном процессе с бывшей женой Анджелиной Джоли.

Брэд Питт признался, кто из окружения помог ему пережить сложный период жизни.

Брэд Питт рассказал, как пережил развод с Анджелиной Джоли

По словам Брэда Питта, во время конфликта и разрыва с семьей он был вынужден искать опору в близком окружении.

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Среди тех, кто протянул ему руку помощи, оказались его давние коллеги и друзья: Джордж Клуни, Брэдли Купер, Леонардо Ди Каприо, Мэтт Дэймон, а также бывшая жена Дженнифер Энистон.

— Когда я думаю о пасмурных днях, то, безусловно, больше всего полагался на близкие отношения. Друзья, дорогие близкие друзья – горстка из них – близкая семья, и я очень открыто рассказывал о своей борьбе. И возможность быть таким свободным с людьми, которые тебя любят и поддерживают тебя, и которых ты любишь в ответ – это все. Это все, – признался Брэд Питт.

Напомним, что официальный развод Джоли и Питта был окончательно оформлен в декабре 2024 года после продолжительного судебного процесса.

Началом раскола стал инцидент 14 сентября 2016 во время перелета, когда Питта обвинили в словесной и физической агрессии в отношении своего ребенка.

Хотя расследование ФБР и социальных служб не выявило подтвержденных фактов жестокого обращения, Джоли подала на развод спустя несколько дней после этого.

Несмотря на то, что судебные процессы повлекли за собой сложный разрыв отношений с детьми, которые один за другим отказываются от его фамилии, сейчас Брэд Питт чувствует себя гораздо лучше.

В настоящее время Брэд Питт находится в отношениях с 33-летней дизайнером ювелирных украшений Инес де Рамон.

Пара проживает вместе в Калифорнии и регулярно появляется вместе на общественных мероприятиях.

Источник : The Sun

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