На телеканале СТБ вышел четвертый выпуск проекта Зважені та щасливі 2026. На этой неделе участники сражались за бонусные килограммы, а тренеры Марина Боржемская и Алексей Новиков проверяли, насколько хорошо знают возможности своих команд.

Кто победил в испытаниях, какие результаты показали участники на взвешивании и кто покинул проект 25 октября – читайте далее.

Зважені та щасливі 11 сезон: как прошел 4 выпуск

Четвертая неделя проекта на телеканале СТБ началась с командного конкурса, в котором результат зависел не только от физической подготовки участников, но и от стратегии тренеров.

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Марина Боржемская и Алексей Новиков выбирали подопечных для четырех испытаний и делали ставки на их результаты. Команда, набравшая больше всего баллов, получала бонус — минус 2 кг на финальном взвешивании.

В первом испытании участники переносили спортивные диски, стараясь как можно быстрее собрать 150 кг. Лучше всего с задачей справился Богдан из желтой команды, принеся ей первый балл.

Второй конкурс предполагал строительство башни из коробок. На этот раз ставка Алексея Новикова оказалась удачной, поэтому синие сравняли счет – 1:1.

В третьем испытании участники соревновались на беговых дорожках. Тренеры должны были угадать, кто из соперников первым сойдет с дистанции. Однако оба прогноза оказались ошибочными, так что счет не изменился.

Решающий конкурс должен был проверить координацию и синхронность участников. Командам нужно было делать шаги на степ-платформах, не сбиваясь с ритма. Ставка Марины Боржемской на 350 шагов сыграла, подарив желтым победу.

В итоге желтая команда выиграла конкурс со счетом 2:1 и получила бонусные -2 кг на взвешивании.

Зважені та щасливі 2026: кто покинул проект в 4 выпуске

По результатам четвертой недели желтая команда похудела на 12 кг, а синяя – на 21 кг.

С учетом бонуса результат желтых составил минус 14 кг или 1,56% от общего веса команды. В то же время синие потеряли 2%, поэтому именно они одержали победу на взвешивании.

Желтая команда оказалась под угрозой выбывания и должна была путем голосования определить, кто покинет шоу.

По итогам четвертого выпуска Зважені та щасливі 2026 год от 25 октября проект покинула София Горб.

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Девушка, работавшая до проекта мастером маникюра, борется с лишним весом с детства. На проект девушка пришла с весом 131 кг и стремлением похудеть на 69 кг, чтобы улучшить здоровье, стать более уверенной в себе и обрести любовь.

Источник : СТБ

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