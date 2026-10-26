Уже с 26 октября в 20:00 на телеканале ICTV2 стартует долгожданное продолжение популярного комедийно-приключенческого роуд-муви АТП Перевозчики.

Это увлекательная история о неутомимых водителях-напарниках Артеме Горбаче и Семене Зозуле из автопредприятия Рапид-Транс.

Каждый рейс напарники попадают в новые приключения: соревнуются с бандитами и мошенниками, спасают бизнес от нечестного конкурента и пытаются наладить собственную личную жизнь.

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На экране зрителей ждет яркий микс экшна, детектива и криминальных разборок. Факты ICTV собрали семь самых интересных фактов о том, что происходило на съемочной площадке, когда выключались камеры.

1. Звездный каст и новые лица

В роуд-муви собралось настоящее созвездие украинских актеров. Главные роли экранных водителей исполняют Вячеслав Довженко и Владимир Гладкий.

Также в сериале снимаются: Вера Кобзарь, Дмитрий Суржиков, Дарья Легейда, Анна Гуляева, Ольга Атанасова, Роман Ясиновский, Артемий Егоров, Юрий Дяк и фронтмен группы ТИК Виктор Бронюк.

2. Праздники на площадке: юбилей, свадьба и дни рождения

Съемочный процесс оказался настолько насыщенным, что важные личные события актеры праздновали прямо на работе. Вячеслав Довженко во время съемок 3 сезона отметил свой 50-летний юбилей, работая бок о бок со своей невестой Светланой (художницей из костюмов).

Свои дни рождения во время съемок также встретили Вера Кобзарь, Александр Печерица, Роман Ясиновский и Ольга Атанасова.

А вот Владимир Гладкий в коротком перерыве между съемочными днями женился. На свадьбе Владимира и его избранницы Натальи присутствовали близкие друзья и коллеги по цеху: Вячеслав Довженко со Светланой, Ярослав Шахторин, Дарья Петрожицкая, Арам Арзуманян, Ксения Вертинская, Игорь Рубашкин и другие.

3. Съемки в условиях войны и под вражескими атаками

Все сезоны проекта создавались при полномасштабном вторжении. Базу Рапид-Транс снимали на территории столичного АТП на левом берегу, которое неоднократно подвергалось ударам врага — в этом году часть зданий, автомобилей и грузов была разрушена.

Из-за воздушных тревог и обстрелов съемки приходилось переносить или срочно менять локации. Однажды русский дрон взорвался совсем рядом с площадкой. Кроме того, доставалось и главным фурам Темы и Семы — из-за повреждений приходилось дважды экстренно менять лобовое стекло.

4. Водительский опыт актеров в реальной жизни

Почти все исполнители главных ролей имеют немалый стаж за рулем.

Владимир Гладкий впервые сел за руль отца в 11 лет, в 15 уже имел собственные Жигули, а в студенческие годы подрабатывал таксистом.

Роман Ясиновский также признается в любви к вождению и вспоминает, как когда-то таксировал, чтобы обеспечить семью.

У Анны Гуляевой — сыграла логистку Катю — более 15 лет водительского стажа.

Ольга Атанасова, играющая водителя фуры во 2 сезоне, недавно приобрела новый автомобиль и активно водит в реальной жизни.

А Вячеслава Довженко патрульные на дорогах до сих пор нередко путают с его легендарным персонажем — участковым Бондарем из сериала Участковый с ДВРЗ.

5. Музыка, дуэты и гонорар на ВСУ

Во 2 сезоне главные герои Тема и Сема наконец-то споют дуэтом композицию Кличе нас дорога от грузинского дуэта Аца-Баца (ATSA & BATSA). Весь гонорар за использование этого трека музыканты передали на нужды Вооруженных Сил Украины.

Также в новых сериях Вячеслав Довженко исполнит народную песню Ішло дівча лучками в современной обработке, а в такт приключениям будут звучать треки поп-исполнителя VAHA.

6. Гремучий микс жанров и юмор

АТП Перевозчики – это не типичная комедия, а динамическое сочетание роуд-муви, экшна, детектива и элементов мелодрамы. Герои постоянно выпутываются из криминальных переплетов, влюбляются и выясняют отношения, но юмор всегда остается их главным оружием.

7. Топы на Netflix и любовь миллионов

Премьера 1 сезона в 2025 году собрала у экранов более 4 млн зрителей ICTV2. Проект быстро вошел в 10 лучших сериалов недели на стриминговой платформе Netflix в Украине и более недели удерживал позиции в первой пятерке самых популярных тайтлов.

Не пропустите премьеру 2 сезона сериала АТП Перевозчики – с 26 октября в 20:00 на телеканале ICTV2.

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