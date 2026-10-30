Конфликты, угрозы и решения Кравцова: кто покинул проект Холостяк 15 в 3 выпуске
Церемония роз в третьем выпуске романтического проекта Холостяк прошла в максимальном напряжении.
На этой неделе главный герой Вячеслав Кравцов ходил на свидание, узнавал новые детали о девушках и пытался разобраться в царившей в доме непростой атмосфере.
Холостяк 15: как прошел 3 выпуск
После первой вечеринки девушки впервые заехали в общий дом, однако уютного новоселья не получилось. С первых минут между девушками разразилась конкуренция и межличностные споры.
Некоторых героинь Холостяка ждала первая совместная вечеринка, а также выездное групповое свидание.
Четыре девушки вместе с Вячеславом отправились на настоящую парусную регату, где демонстрировали азарт, командную работу и партнерскую взаимоподдержку.
Кто покинул Холостяк 15 в 3 выпуске: итог эфира от 30.10.2026
Еще перед принятием итогового решения к Вячеславу Кравцову пришел ведущий Григорий Решетник.
Он рассказал о конфликтах между девушками, подчеркнув, что Анна Мышак не находит общего языка с остальными девушками, а недоразумения уже дошли до угроз.
– Атмосфера в доме накаляется. Одна из главных причин — у Ани пока не складываются отношения с девушками, почти со всеми. Я хочу, чтобы ты сам выяснил причину, – отметил Григорий Решетник.
По итогам недели Вячеслав Кравцов принял решение попрощаться сразу с тремя девушками.
Первой, кто не получил розу, стала Мария Пейзак. Несмотря на дружелюбие, Холостяк признался, что не видит общего будущего.
– После нашего общения на этой неделе я не изменил мнения о тебе. Для меня ты осталась такой же доброй, нежной, сентиментальной и очень ответственной. Но, учитывая свой опыт, я чувствую, что сегодня не могу дать тебе розу, – сказал Вячеслав.
Следующей покинула проект Холостяк в 3 выпуске Мария Захватова.
Последней проект покинула Анна Мышак. Холостяк Вячеслав Кравцов отметил, что не намерен терпеть неприемлемое поведение в коллективе.
— Для меня угрозы в адрес других девушек — это предел, который нельзя переступать. Я это не могу принять. Извини, но нам следует попрощаться сегодня, — резюмировал Холостяк.
Таким образом, по результатам выпуска от 30.10.2026, проект Холостяк покинули Мария Пейзак, Мария Захватова и Анна Мышак.