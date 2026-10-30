Церемония роз в третьем выпуске романтического проекта Холостяк прошла в максимальном напряжении.

На этой неделе главный герой Вячеслав Кравцов ходил на свидание, узнавал новые детали о девушках и пытался разобраться в царившей в доме непростой атмосфере.

Холостяк 15: как прошел 3 выпуск

После первой вечеринки девушки впервые заехали в общий дом, однако уютного новоселья не получилось. С первых минут между девушками разразилась конкуренция и межличностные споры.

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Некоторых героинь Холостяка ждала первая совместная вечеринка, а также выездное групповое свидание.

Четыре девушки вместе с Вячеславом отправились на настоящую парусную регату, где демонстрировали азарт, командную работу и партнерскую взаимоподдержку.

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Еще перед принятием итогового решения к Вячеславу Кравцову пришел ведущий Григорий Решетник.

Он рассказал о конфликтах между девушками, подчеркнув, что Анна Мышак не находит общего языка с остальными девушками, а недоразумения уже дошли до угроз.

– Атмосфера в доме накаляется. Одна из главных причин — у Ани пока не складываются отношения с девушками, почти со всеми. Я хочу, чтобы ты сам выяснил причину, – отметил Григорий Решетник.

По итогам недели Вячеслав Кравцов принял решение попрощаться сразу с тремя девушками.

Первой, кто не получил розу, стала Мария Пейзак. Несмотря на дружелюбие, Холостяк признался, что не видит общего будущего.

– После нашего общения на этой неделе я не изменил мнения о тебе. Для меня ты осталась такой же доброй, нежной, сентиментальной и очень ответственной. Но, учитывая свой опыт, я чувствую, что сегодня не могу дать тебе розу, – сказал Вячеслав.

Следующей покинула проект Холостяк в 3 выпуске Мария Захватова.

Последней проект покинула Анна Мышак. Холостяк Вячеслав Кравцов отметил, что не намерен терпеть неприемлемое поведение в коллективе.

— Для меня угрозы в адрес других девушек — это предел, который нельзя переступать. Я это не могу принять. Извини, но нам следует попрощаться сегодня, — резюмировал Холостяк.

Таким образом, по результатам выпуска от 30.10.2026, проект Холостяк покинули Мария Пейзак, Мария Захватова и Анна Мышак.

Источник : СТБ

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