Модель и актриса Виктория Маремуха покинула Киев вместе с сыном Лукой и выехала из Украины.

О своем выезде из Украины вместе с сыном Маремуха сообщила на своей странице в Instagram.

Виктория Маремуха выехала из Украины с 4-летним сыном Лукой

По словам Виктории Маремухи, решение о выезде из Украины далось ей очень тяжело, ведь покидать родной дом против своей воли оказалось эмоциональным испытанием.

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— Меня так накрыло в самолете где-то за час до посадки. Видимо, тогда пришло осознание, что я уезжаю не в отпуск (это отдельное чувство — когда ты едешь не по собственному желанию, а вынужден покинуть любящий дом). Утром накрыло еще сильнее. Даю себе пару дней пожить с этим. Не быть сильной, но дальше обещаю себе понемногу приступить к созданию нового и интересного раздела своей жизни, — поделилась Маремуха Виктория.

Как известно, Виктория Маремуха вместе с 4-летним сыном Лукой выехала в Португалию.

О планах Маремухи было известно еще в сентябре. В интервью программе Наодинці з Гламуром Виктория Маремуха рассказывала, что на выезде ребенка за границу настоял бывший муж-иностранец Виктории Луи.

Он отметил, что пребывание в Киеве становится слишком опасным из-за регулярных российских обстрелов и постоянных отключений электроэнергии. Ввиду безопасности сына Маремуха согласилась на переезд.

Фото: Виктория Маремуха

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