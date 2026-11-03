Актриса Елена Светлицкая рассказала, что подарил Тарас Цымбалюк на ее 35-летие.

О подарке от Цымбалюка она рассказала изданию JetSetter.ua.

Что подарил Цымбалюк Светлицкой на 35-летие

По словам Елены Светлицкой, Тарас Цымбалюк подарил ей ценный нишевый парфюм, который имеет для нее глубокое символическое значение.

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Речь идет о редком нишевом аромате Воскресенье от французского бренда Filippo Sorcinelli, выпущенном в 2023 году.

В Украине этот аромат стоит около 15 тыс. грн.

Как оказалось, выбор Цымбалюка был не случайным — название и философия аромата отсылают к библейской истории Воскресения Христа, совпавшему с внутренним состоянием самой именинницы, для которой этот период стал символом перезагрузки.

— Иногда подарок произносит гораздо больше, чем можно сказать словами, особенно тогда, когда его смысл так тонко совпадает с собственными ощущениями, — призналась Светлицкая.

Отметим, что свое 35-летие Елена Светлицкая отметила в кругу любимого и самых близких друзей в одном из столичных баров.

Фото: Елена Светлицкая

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