Четвертая неделя романтического проекта Холостяк 15 оказалась богатой эмоциями, нарушением традиционных правил и кардинальными изменениями.

Холостяк Вячеслав Кравцов и героини проекта искали баланс в отношениях — от благотворительного баскетбольного матча до создания витражей.

Холостяк 15: как прошел 4 выпуск

Началась неделя с насыщенного группового свидания в Киеве. Вячеслав Кравцов пригласил всех девушек принять участие в важной части своей жизни — баскетболе.

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После тренировки они сыграли в благотворительной игре против звездной команды, где одним из лотов аукциона была возможность пообщаться с Кравцовым тет-а-тет.

Впрочем, настоящим шоком для девушек стало появление новой героини на проекте. Смена условий вызвала бурную реакцию в коллективе.

Впоследствии все действо переместилось на Закарпатье, где Вячеслав предложил девушкам проверить собственное видение гармонии — от создания витража до организации свиданий.

Самая главная интрига недели открылась в конце выпуска. Холостяк решил сменить традиционные роли и передал инициативу героиням.

Накануне каждая из девушек получила по розе, а на церемонии именно они должны были сделать свой выбор и вручить цветок Вячеславу.

— Эта неделя была посвящена поиску равновесия и гармонии, поэтому на церемонии мы попытаемся найти новый баланс. Сегодня розы будете вручать именно вы, если чувствуете, что между нами есть то, что следует продолжать, — обратился Вячеслав к девушкам в видеосообщении.

Несмотря на то, что девушки приходили с розами, право выбора оставалось и за Холостяком — он мог не принять символ симпатии.

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По итогам индивидуального свидания и церемонии роз проект Холостяк 15 покинули сразу три героини.

Екатерина Петренко – покинула реалити после индивидуальной встречи. Вячеслав признался, что воспринимает их связь исключительно как дружескую и не видит перспектив для построения любви.

Дарья Дандик — Вячеслав отказался принять розу от героини на церемонии.

— Мне действительно было рядом с тобой комфортно, мы легко находим общий язык, смеемся, и это ценно. Но со временем я понял, что этого недостаточно. Я тебя провожу, – объяснил свое решение Кравцов.

Дарья Заинчуковская также попрощалась с Вячеславом на церемонии.

Таким образом, в 4 выпуске Холостяк 15 покинули проект Екатерина Петренко, Дарья Дандик и Дарья Заинчуковская.

Источник : СТБ

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