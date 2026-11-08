Шестая неделя проекта Зважені та щасливі 2026 на СТБ стала для участников настоящей проверкой знаний. После борьбы с весовым плато их ожидал экзамен по правильному питанию и умение грамотно формировать дневной рацион под наблюдением специалистов.

Кроме того, внутренние разногласия, которые раньше удавалось скрывать, вспыхнули с новой силой. Как прошел и кто покинул 6 выпуск проекта Зважені та щасливі 2026 — читайте дальше.

Зважені та щасливі 2026: как прошел 6 выпуск

Новая неделя началась для команд с выездного конкурса в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины в Пирогово. Ведущий Даниэль Салем и врач-диетолог высшей категории Светлана Фус подготовили для участников практический экзамен.

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— Я хочу увидеть не то, как вы запомнили мои слова, а именно то, как вы сможете применить их на практике. Потому мне интересно увидеть, как быстро вы ориентируетесь: что взять, сколько и зачем. Итак, у вас сегодня экзамен. И отвечать на нем придется не словами – ответ будет в ваших тарелках, – обратилась к синим и желтым Светлана Фус.

Каждая команда получила гигантскую тарелку весом 120 кг. Через три часа участники должны были собрать на ней полноценный дневной рацион для одного человека — завтрак, обед и ужин. Ингредиенты приходилось искать на локациях музея и добывать своими руками: выкапывать из земли, вылавливать или снимать с деревьев.

Главным призом конкурса стал бонус – минус 2 кг на взвешивании. По результатам защиты своих тарелок лучше всего с задачей справилась желтая команда, которая и получила желанное преимущество.

Кто покинул Зважені та щасливі в 6 выпуске: результаты взвешивания

В конце недели состоялось итоговое взвешивание, показавшее результаты 7-дневных тренировок:

Синяя команда: скинула 18 кг.

скинула 18 кг. Желтая команда: скинула 12 кг + 2 кг бонуса = 14 кг.

В процентном соотношении желтым удалось избавиться от 2,28% от общего веса, тогда как синие потеряли 2,20%. Благодаря одержанному бонусу победа досталась желтой команде.

Синяя команда была вынуждена отправиться на внутреннее голосование. По его итогам, проект Зважені та щасливі 2026 в 6 выпуске от 08.11.2026 покинула Людмила Чоповская.

40-летняя адвокат Людмила весом 161 кг (рост 180 см) — мать двоих детей и сильная женщина, на которой держится вся семья. Стремительно набирать вес она начала еще в 12 лет после смерти матери, заглушая одиночество и детскую боль сухомяткой и сладостями.

Сейчас из-за изнурительного графика женщина питается нерегулярно, устраивая обильные жирные ужины. Ее главная цель — сбросить 81 кг, сохранить здоровье ради семьи, снова почувствовать себя желанной и осуществить давнюю мечту — надеть длинное красное вечернее платье.

Источник : СТБ

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