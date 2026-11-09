Британский актер Дэниел Рэдклифф назвал актера, с которым больше всего мечтает снова сняться в совместном проекте.

Об этом Редклифф рассказал во время мировой премьеры анимационного фильма Netflix Лестница в Нью-Йорке в разговоре с изданием People.

Дэниел Рэдклифф признался, с кем мечтает снова сняться в кино

Когда у Рэдклиффа спросили, есть ли кто-то из бывших партнеров по кадру, с кем он стремится снова объединиться на экране, актер без колебаний выделил Дэйна Де Хаана, с которым сыграл в драме Убей своих любимых.

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— Мы отлично провели время, работая над Убей своих любимых. Я бы с удовольствием когда-то снялся с ним в чем-нибудь другом, — признался Рэдклифф.

В то же время Дэниел Рэдклифф с юмором отметил, что за свою длительную карьеру, насчитывающую более 50 ролей, успел поработать с самыми разными людьми.

— Гораздо легче назвать людей, с которыми я не хотел бы воссоединяться, но я этого не буду делать. Да, я здесь не для того, чтобы делать такие новости, — пошутил Дэниел.

Сейчас Дэниел Рэдклифф подарил свой голос принцу в детской анимационной комедии Netflix Лестница, премьера которой запланирована на 20 ноября 2026 года.

Лента рассказывает о необычной интерпретации сказки о Золушке, где ее сводная сестра похищает волшебную палочку.

Актер признался, что этот проект для него особенный, ведь создавался с мыслью о его 3-летнем сыне, которого он воспитывает вместе с гражданской женой Эрин Дарк.

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