Украинский певец Павел Зибров рассказал о повышении пенсии.

Об этом Зибров поделился в программе Наодинці з Гламуром.

Павлу Зиброву повысили пенсию

По словам Павла Зиброва, его государственные выплаты заметно выросли по сравнению с предыдущими годами.

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– Мне повысили пенсию. Уже 11 400 грн, — заявил певец.

Несмотря на солидный трудовой багаж, Зибров продолжает активно вести профессиональную жизнь и сочетает творчество с педагогикой.

— Я до сих пор работаю, хотя у меня стаж почти 50 лет. Меня пригласил Михаил Поплавский, и я возглавляю кафедру эстрадного пения в Университете культуры. Там я работаю уже 4,5 года. У меня полная ставка, прибавка за звание народного артиста, профессора. Я работаю, нет времени на отдых, – поделился Зибров.

Павел Зибров признается, что преподавание студентам дарит ему настоящее удовольствие и помогает держать голосовые связки в тонусе.

По его словам, на занятиях с молодыми вокалистами он просто не имеет права говорить тихо или шептать, поэтому постоянно поддерживает голос в должной форме.

Фото: Павел Зибров

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