Павел Зибров рассекретил новый размер своей пенсии
- Павел Зибров раскрыл размер своей повышенной пенсии.
- Артист также продолжает много работать.
Украинский певец Павел Зибров рассказал о повышении пенсии.
Об этом Зибров поделился в программе Наодинці з Гламуром.
Павлу Зиброву повысили пенсию
По словам Павла Зиброва, его государственные выплаты заметно выросли по сравнению с предыдущими годами.
– Мне повысили пенсию. Уже 11 400 грн, — заявил певец.
Несмотря на солидный трудовой багаж, Зибров продолжает активно вести профессиональную жизнь и сочетает творчество с педагогикой.
— Я до сих пор работаю, хотя у меня стаж почти 50 лет. Меня пригласил Михаил Поплавский, и я возглавляю кафедру эстрадного пения в Университете культуры. Там я работаю уже 4,5 года. У меня полная ставка, прибавка за звание народного артиста, профессора. Я работаю, нет времени на отдых, – поделился Зибров.
Павел Зибров признается, что преподавание студентам дарит ему настоящее удовольствие и помогает держать голосовые связки в тонусе.
По его словам, на занятиях с молодыми вокалистами он просто не имеет права говорить тихо или шептать, поэтому постоянно поддерживает голос в должной форме.
Фото: Павел Зибров