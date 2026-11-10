В больнице святой Анны во Львове на Мечникова отреагировали на рассказ Ирины Федишин о потере дочери.

Об этом написали на странице больницы святой Анны в Facebook.

Ирина Федишин потеряла ребенка: реакция больницы святой Анны во Львове

В медучреждении отметили, что с уважением относятся к публичной огласке и стремлению семьи Ирины Федишин установить правду, однако медицинские подробности не разглашают из соображений этики.

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— Мы искренне сочувствуем Ирине Федишин и ее семье, которая переживает невыразимую боль утраты дочери. Нет слов, которые могли бы облегчить такую ​​утрату. Мы понимаем стремление семьи получить ответы на вопрос об обстоятельствах этой трагедии… В то же время, придерживаясь врачебной тайны, не будем публично обсуждать медицинские подробности этого случая, — отметили в медучреждении.

В то же время в больнице добавили, что медикам удалось спасти жизнь самой артистки в критический момент.

— Хотим поблагодарить команду врачей больницы святой Анны, которые в критический момент сражались за жизнь Ирины. Благодаря их профессиональным действиям ее жизнь удалось спасти, — отметили в заведении.

Обстоятельства оказания помощи уже стали предметом профессионального анализа. В конце октября в медучреждении прошла внеплановая проверка Министерства здравоохранения Украины.

Клинико-экспертная комиссия Минздрава оценила качество медицинских услуг и высказала замечания, которые больница должна устранить до 1 декабря.

В медучреждении уже привлекли врачей к круглосуточному дежурству УЗИ и внедряют другие организационные изменения.

Тем временем врача, которую Федишин выбрала для родов и осматривала ее дома до госпитализации, уволили.

— Отдельно хотим отметить, что врач, который выбрала Ирина для родов и осматривала ее дома до госпитализации, больше не работает в больнице святой Анны. Оказание медицинской помощи вне учреждения самовольно врачом — это грубое нарушение правил работы больницы. После того, как руководству стало известно об этом нарушении, трудовые отношения с врачом были прекращены, — отметили в учреждении.

В больнице подчеркнули, что открытые к диалогу с семьей Федишин, ждут окончательных выводов комиссии Минздрава и делают все возможное, чтобы подобные недостатки в системе здравоохранения не повторялись.

Накануне Ирина Федишин поделилась хронологией событий страшной ночи, когда потеряла дочь. Федишин заявила, что больше никогда не сможет родить ребенка.

Из-за тяжелых осложнений ей пришлось пережить сложную операцию, во время которой певице удалили матку.

Ирина Федишин поблагодарила врачей, спасших ее жизнь, однако их действия накануне для нее остались непонятными.

Напомним, что о своей третьей беременности Ирина Федишин объявила в августе, а о поле ребенка — в конце сентября.

Но уже спустя две недели, 13 октября, стало известно о трагедии в семье певицы. Муж Ирины Федишин, продюсер Виталий Човнык, сообщил о потере дочери. Сама Ирина тогда оказалась на грани жизни и смерти.

Через несколько дней Ирина Федишин сообщила, что ее семья провела в последний путь дочь, которую назвали Вероникой.

После страшной трагедии певица учится жить дальше. Ирину Федишин поддерживают ее муж и два сына — Юрий и Олег.

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