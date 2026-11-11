Карьерный прыжок и новые антагонисты: чем удивит продолжение сериала Участковый с ДВРЗ
В Киеве стартовал съемочный процесс нового 12-серийного иронического детектива ДВРЗ. Уголовный розыск — долгожданное продолжение популярной истории о приключениях Сергея Бондаря и его напарника Петра Дзюбы.
Выходящий на телеканале ICTV2 проект сохранит фирменный народный юмор и душевную атмосферу, однако придаст больше динамики, острых криминальных сюжетов и новых персонажей.
Все подробности о сюжетных поворотах и изменениях в судьбе главных героев сериала ДВРЗ. Уголовный розыск – в материале Фактов ICTV.
ICTV2 приступил к съемкам сериала ДВРЗ. Уголовный розыск
Главная интрига нового сезона сериала Участковый с ДВРЗ – карьерный рост Сергея Бондаря. Осуществится его давняя мечта: из участкового он превращается в оперативника уголовного розыска родного района.
Однако на новом месте ему придется столкнуться с коварным антагонистом, стремящимся подчинить себе ДВРЗ, а также выстраивать отношения с новым руководителем и коллегами.
Главный продюсер сериального направления канала ICTV2 Дмитрий Хрипун отмечает, что история меняется в соответствии с современными реалиями.
— ДВРЗ меняется вместе со страной, но любимые герои, юмор и фирменный вайб остаются. Наконец сбудется мечта участкового Сергея Бондаря – он станет оперативником уголовного розыска на родном ДВРЗ. Бондаря ждут новые коллеги и коварные антагонисты, на новом месте ему придется бороться за справедливость и узнавать, кто есть кем на самом деле. Да, он снова влюбится, его личная жизнь будет бурной, — делится продюсер.
Исполнитель главной роли Вячеслав Довженко с юмором прокомментировал трансформацию своего персонажа.
— Бондаря ждут движение и изменения как в карьере, так и личной жизни. Но добавлю, чтобы зритель не разочаровался: мой персонаж никуда из ДВРЗ не денется, он будет защищать свой район и дальше. В личной жизни Бондарь снова окажется в уголовном… поиске – такая интрига, — говорит Довженко.
Отношения Сергея Бондаря и Петра Дзюбы выйдут на новый уровень — герои повзрослели и стали не просто напарниками, но и кумами. В то же время, Дзюба будет справляться с ролью отца и воспитанием маленьких близнецов вместе с женой.
Режиссер-постановщик Дмитрий Андриянов подчеркнул, что дружба между главными героями станет ключевой темой сезона.
— Именно Дзюба станет для Бондаря тем человеком, которому можно безоговорочно доверять – это один из главных месседжей проекта в целом и нового сезона. Также в новых эпизодах будет гораздо больше детектива, динамики и новых лиц, однако сериал сохранит ту душевную атмосферу ДВРЗ, которую так любят зрители, — подчеркнул Дмитрий Андриянов.
Трансформации испытают и личные отношения Бондаря с невестой — офицером спецслужб Варварой Конон (Надежда Хильская). Зрители также увидят продолжение историй других любимых жителей района, в частности, Вадика Приходько (Владимир Гладкий) и сантехника Гончара (Игорь Портянко).
Точную дату премьеры детективной франшизы телеканал ICTV2 объявит впоследствии.
Фото: ICTV2