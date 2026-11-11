Позитив поделился редкими фото с дочерью Марией от Юлии Сахневич
- Позитив показал дочь Марию.
- Девочке скоро исполнится два года.
Украинский певец Алексей Завгородний (Позитив) обрадовал поклонников семейным контентом со своей дочерью Марией.
Новыми фотографиями Позитив поделился на своей странице в Instagram.
Позитив показал подросшую дочь Марию
Позитив показал, как проводит время с дочкой на свежем воздухе среди осенних листьев.
— Осенние тусовки с Марией Алексеевной, — подписал фото Позитив.
На другом кадре папа и дочь позируют с забавными одинаковыми прическами-хвостиками.
Напомним, что в июле 2024 года Позитив официально женился на танцовщице Юлии Сахневич.
Пара долго скрывала отношения, которые начались после совместного участия в проекте Танцы со звездами.
Алексей Завгородний и Юлия Сахневич впервые стали родителями 27 декабря 2024 года. Уже в конце следующего месяца их дочери Марии исполнится два года.
Фото: Позитив