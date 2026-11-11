Украинский певец Алексей Завгородний (Позитив) обрадовал поклонников семейным контентом со своей дочерью Марией.

Новыми фотографиями Позитив поделился на своей странице в Instagram.

Позитив показал подросшую дочь Марию

Позитив показал, как проводит время с дочкой на свежем воздухе среди осенних листьев.

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— Осенние тусовки с Марией Алексеевной, — подписал фото Позитив.

На другом кадре папа и дочь позируют с забавными одинаковыми прическами-хвостиками.

Напомним, что в июле 2024 года Позитив официально женился на танцовщице Юлии Сахневич.

Пара долго скрывала отношения, которые начались после совместного участия в проекте Танцы со звездами.

Алексей Завгородний и Юлия Сахневич впервые стали родителями 27 декабря 2024 года. Уже в конце следующего месяца их дочери Марии исполнится два года.

Фото: Позитив

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