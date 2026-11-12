За кадром Єдиних новин: откровенный разговор с Владимиром Рунцом
Накануне Дня работников радио, телевидения и связи, который отмечается 16 ноября, редакции телемарафона Єдині новини объявили о запуске совместного спецпроекта Люди, які створюють новини.
Инициатива призвана раскрыть закулисные круглосуточные вещания и познакомить украинцев с теми, кто держит информационный щит страны в условиях полномасштабной войны: журналистами, операторами, редакторами, ведущими, режиссерами, продюсерами и техническими специалистами.
Интервью Владимира Рунца, специального корреспондента и ведущего марафона Єдині новини на ICTV — читайте дальше.
— Вы работаете в журналистике с 2008 года, а войну освещаете еще с 2014-го. За это время вы видели Украину в очень разные моменты ее истории. Как изменилось ваше восприятие профессии? Есть ли событие, после которого вы совсем по-другому посмотрели на свою работу и ответственность журналиста?
— Я начну издалека. С 2010 года, когда я работал в Одессе. Когда Янукович подписал так называемые Харьковские соглашения, я зашел в редакцию со словами: Это начало войны России против нас. На меня тогда коллеги посмотрели, как на идиота. Одесса, прекрасная погода, на улице 2010 год. Какая война? Какая Россия? Но были и напрягшиеся. Ибо 08.08.08 уже на тот момент произошло. Москва безнаказанно напала на Грузию, и мир это проглотил.
Как изменилось мое отношение? Я начал недолюбливать события и обожать связи между причинами и последствиями. Так постепенно и произошла моя эволюция от редактора к репортеру, а от репортера к спецкору и международному обозревателю. Как-то так случилось, что я начал видеть связи между событиями, пытаться прогнозировать и смотреть, что называется, в корень.
Войну Россия, к сожалению, начала. Перед полномасштабной я тоже говорил, что она будет. Даже написал пост в Facebook, как оккупанты будут пытаться нас победить. По моим прогнозам, они сразу должны были разбить киевские мосты, влупить по датацентрам и положить мобильную связь. К счастью, они оказались слишком дерзкими и тупыми, чтобы это сделать. Сейчас пытаются, но, как говорится, momentum уже прошел. Теперь могут только свинью под хвост поцеловать. Хотя, конечно, человеческих жизней они уносят немало. От этого болит.
Как меня сменила профессия? В принципе, никак. В любой профессии хочется просыпаться утром, смотреть в зеркало и видеть себя, а не задницу, которую продали по акции за недорого.
— У вас был опыт работы в зоне боевых действий задолго до полномасштабного вторжения. Как для вас началось 24 февраля 2022 года? Помог ли предыдущий опыт подготовиться к происходящему или все равно пришлось учиться работать в совершенно новой реальности?
— 24 февраля встретило меня в Мариуполе. Мы с группой приехали снимать начало вторжения. Откуда я это знал? Конкретную дату не знал. Журналистская чуйка. Мы приехали 23-го вечером. Купили продукты в гастрономе в центре: колбаску, творожку, хлеб, какие-то овощи. Безумно хотелось отдохнуть перед напряженным съемочным днем.
24-го где-то в 04:15 я услышал взрывы от ракетных ударов. Кремлевский дегенерат даже не успел официально объявить свое СВО. Где-то в 4:45 мне позвонила подруга из Киева: Вовка, нас бомбят.
После этого я сразу набрал маму в Одессе, сказал садиться в ближайший эвакуационный поезд и уезжать из города, в котором вся наша жизнь. Мама (на удивление) была совершенно спокойна. Она проверила все документы, что у нее в тревожном чемодане, и сказала: Сын, я пока ехать не буду, мне нужно понять, что к чему.
Помог мне предыдущий опыт? Вопрос сложный. Опыт оценивать риски, как передвигаться, в случае необходимости оказать помощь – это одна история. Это все доведено до автоматизма.
Совершенно другой опыт — осознать, что тыла больше не существует. Что ты не контролируешь ситуацию до конца, что у тебя семья там, где раньше тыл. К этому я оказался совсем не готов.
Я считаю себя ответственным человеком. В работе главное – безопасность съемочной группы. В жизни – безопасность всех, кто мне дорог. И вот эта потеря контроля ударила по нервам.
Когда мы вернулись в Киев, в офисе канала я встретил совсем других людей — не тех коллег и друзей, к которым я привык.
Я помню Елену Фроляк, которая в тот день все время была в эфире. Она вылетела из студии на минуту, очевидно уставшая, но мигом собралась и сказала: Ну, я дальше в эфир. Все одновременно не знали, что делать в новой реальности как простые люди, но точно знали, поэтому держались за то, что знали на 100% как делать свою работу. Страшнее всего было бы, если бы люди проснулись от звуков войны, включили телевизор и увидели черный экран. Мы все тогда работали, чтобы этого не допустить. Это держало нас в тонусе тогда, и держит сейчас.
Сейчас сколь угодно можно критиковать и журналистов вообще, и марафон, и все на свете. Но и тогда и сейчас мы все работаем на то, чтобы люди получали проверенные факты, за которые каждый из нас отвечает своей репутацией, а не панический поток противоречивой информации от неизвестного бота в каком-то Telegram-канале.
— За годы работы вы встречали и обычных людей, жизнь которых сменила война, и тех, кто принимает решение исторического масштаба. Есть ли среди этих встреч история или разговор, который вы будете помнить всю жизнь? Что именно сделало его особенным для вас?
— Людей много и много разговоров. Во время войны начинаешь понимать, как все зависят друг от друга. Солдаты в окопах – от стойкости собратьев. На кого и по возможности можно положиться. Офицеры отвечают за жизнь своих подчиненных и успех подразделения, если мы говорим о военных.
Иногда даже самый банальный разговор оказывает огромный эффект. Когда я спросил своего погибшего друга, Героя Украины Андрея Кизила: Что тебя побудило стать военным? Он мне ответил со своей невероятной белоснежной улыбкой: Есть такая профессия – Родину защищать. Заезженная, словно, фраза. 29 января 2017 года Андрей погиб в бою при штурме позиций Алмазы за Авдеевкой. Прикрывая своих собратьев, хотя его должность позволяла ему руководить боем с условного тыла, с укрытия.
Его собрат (также Герой Украины) Андрей Верхогляд тоже был одним из самых близких моих друзей. Он погиб уже во время полномасштабной войны на Светлодарской дуге 22 июня 2022 года. Я все разговоры с ним помню почти дословно. Один из таких разговоров был 19 апреля 2017 года. Мы говорили о гибели Кизила в Авдеевке, и он сказал: Что, везет тебе на Андреев? Обещай не реветь, если я погибну. Я тогда в шутку ударил его микрофоном в броник. Когда Андрей погиб, казалось, закончилась вселенная. Я ревел, как белуга, но я ему и не обещал, что реветь не буду.
Такие разговоры не просто запоминаются, они действительно делят жизнь на до и после.
— Вы совмещаете работу специального корреспондента и ведущего. Это два достаточно разных формата журналистики: в одном вы находитесь непосредственно в центре событий, в другом — помогаете зрителям увидеть целостную картину происходящего, собирая ее из многих частей как сторонний наблюдатель. Как эти две роли дополняют друг друга? И что в вашей работе остается невидимым для зрителя?
— Я бы не сказал, что это кардинально разные форматы в том плане, что и корреспондент, и ведущий должны помочь зрителю понять, что происходит. Просто корреспондент непосредственно в этом водовороте.
Я не люблю понятие кумир, потому что считаю, что все люди — люди, а некоторые, к сожалению, изверги. Но в профессии для меня есть несколько специалистов, чей опыт для меня интересен и полезен. Ведущая и спецкор CNN в Белом доме Кейтлан Коллинз. Она также совмещает эти две роли, и она невероятна в своей работе.
Опыт корреспондента позволяет понимать все, что ты говоришь в студии. Я достаточно свободно могу говорить на тему войны, потому что знаю, как пахнет окоп. Я могу говорить о каких-то вещах, которые происходят в Брюсселе, потому что знаю там многих лично, и часто прояснить ситуацию или добыть какой-нибудь инсайд можно с помощью буквально двух-трех сообщений в WhatsApp. Это то сокровище, которое Вове-ведущему дарит Вова-корреспондент.
А еще у меня реактивный мотор в одном месте. Я бы не смог делать только работу, что называется in-house.
Ну а невидимыми для зрителя всегда остаются те три ведра нервов, которые я трачу перед тем, как произнести каждое слово перед камерой. Подготовка всегда очень серьезная. Фактаж, контекст, выводы.
— Сегодня новости распространяются мгновенно, а социальные сети переполнены информацией, которую все сложнее отличить от манипуляций и фейков. Как в этих условиях меняется роль профессионального журналиста? В чем вы видите главную ценность работы обширных новостных редакций для зрителя?
— А как меняется работа шеф-повара дорогого ресторана, когда есть хот-дог на заправке? А как меняется работа анестезиолога, если анализы можно сбросить в ChatGPT? Никак не меняется.
Я должен просто быть честным перед собой и, соответственно, перед аудиторией. Кто хочет понять, тот поймет, кто не хочет — пожалуйста, есть верующие в теорию плоской Земли. Но все же их не так много. Те, кто хочет получать качественную информацию, будут продолжать обращаться к источникам, которым можно доверять.
— За годы работы вы стали свидетелем многих драматических событий, познакомились с невероятными людьми и вышли в свет с разных сторон. А что лично вам дает эта профессия? Что заставляет снова и снова отправляться на съемки, искать новые истории и выходить в эфир?
Наверное, здесь я должен сказать что-нибудь высокопарное? Не скажу. Работа приносит мне кайф.
Скорее, сформулирую так: Добрый день, меня зовут Владимир Рунец, я трудоголик и я инфозависим.
Работа журналиста – для людей и о людях. И никакой костюм не причешет в тебе это понимание, если оно у тебя есть. А если нет — уходи из профессии.
Фото: личный архив Владимира Рунца