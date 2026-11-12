За кадром Єдиних новин: откровенный разговор с Владимиром Рунцом

— У вас был опыт работы в зоне боевых действий задолго до полномасштабного вторжения. Как для вас началось 24 февраля 2022 года? Помог ли предыдущий опыт подготовиться к происходящему или все равно пришлось учиться работать в совершенно новой реальности?

— 24 февраля встретило меня в Мариуполе. Мы с группой приехали снимать начало вторжения. Откуда я это знал? Конкретную дату не знал. Журналистская чуйка. Мы приехали 23-го вечером. Купили продукты в гастрономе в центре: колбаску, творожку, хлеб, какие-то овощи. Безумно хотелось отдохнуть перед напряженным съемочным днем.

24-го где-то в 04:15 я услышал взрывы от ракетных ударов. Кремлевский дегенерат даже не успел официально объявить свое СВО. Где-то в 4:45 мне позвонила подруга из Киева: Вовка, нас бомбят.

После этого я сразу набрал маму в Одессе, сказал садиться в ближайший эвакуационный поезд и уезжать из города, в котором вся наша жизнь. Мама (на удивление) была совершенно спокойна. Она проверила все документы, что у нее в тревожном чемодане, и сказала: Сын, я пока ехать не буду, мне нужно понять, что к чему.

Помог мне предыдущий опыт? Вопрос сложный. Опыт оценивать риски, как передвигаться, в случае необходимости оказать помощь – это одна история. Это все доведено до автоматизма.

Совершенно другой опыт — осознать, что тыла больше не существует. Что ты не контролируешь ситуацию до конца, что у тебя семья там, где раньше тыл. К этому я оказался совсем не готов.

Я считаю себя ответственным человеком. В работе главное – безопасность съемочной группы. В жизни – безопасность всех, кто мне дорог. И вот эта потеря контроля ударила по нервам.

Когда мы вернулись в Киев, в офисе канала я встретил совсем других людей — не тех коллег и друзей, к которым я привык.

Я помню Елену Фроляк, которая в тот день все время была в эфире. Она вылетела из студии на минуту, очевидно уставшая, но мигом собралась и сказала: Ну, я дальше в эфир. Все одновременно не знали, что делать в новой реальности как простые люди, но точно знали, поэтому держались за то, что знали на 100% как делать свою работу. Страшнее всего было бы, если бы люди проснулись от звуков войны, включили телевизор и увидели черный экран. Мы все тогда работали, чтобы этого не допустить. Это держало нас в тонусе тогда, и держит сейчас.

Сейчас сколь угодно можно критиковать и журналистов вообще, и марафон, и все на свете. Но и тогда и сейчас мы все работаем на то, чтобы люди получали проверенные факты, за которые каждый из нас отвечает своей репутацией, а не панический поток противоречивой информации от неизвестного бота в каком-то Telegram-канале.

— За годы работы вы встречали и обычных людей, жизнь которых сменила война, и тех, кто принимает решение исторического масштаба. Есть ли среди этих встреч история или разговор, который вы будете помнить всю жизнь? Что именно сделало его особенным для вас?

— Людей много и много разговоров. Во время войны начинаешь понимать, как все зависят друг от друга. Солдаты в окопах – от стойкости собратьев. На кого и по возможности можно положиться. Офицеры отвечают за жизнь своих подчиненных и успех подразделения, если мы говорим о военных.

Иногда даже самый банальный разговор оказывает огромный эффект. Когда я спросил своего погибшего друга, Героя Украины Андрея Кизила: Что тебя побудило стать военным? Он мне ответил со своей невероятной белоснежной улыбкой: Есть такая профессия – Родину защищать. Заезженная, словно, фраза. 29 января 2017 года Андрей погиб в бою при штурме позиций Алмазы за Авдеевкой. Прикрывая своих собратьев, хотя его должность позволяла ему руководить боем с условного тыла, с укрытия.

Его собрат (также Герой Украины) Андрей Верхогляд тоже был одним из самых близких моих друзей. Он погиб уже во время полномасштабной войны на Светлодарской дуге 22 июня 2022 года. Я все разговоры с ним помню почти дословно. Один из таких разговоров был 19 апреля 2017 года. Мы говорили о гибели Кизила в Авдеевке, и он сказал: Что, везет тебе на Андреев? Обещай не реветь, если я погибну. Я тогда в шутку ударил его микрофоном в броник. Когда Андрей погиб, казалось, закончилась вселенная. Я ревел, как белуга, но я ему и не обещал, что реветь не буду.

Такие разговоры не просто запоминаются, они действительно делят жизнь на до и после.