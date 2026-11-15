В эфире телеканала СТБ состоялся 7 выпуск проекта Зважені та щасливі. Позади у команд остались шесть недель изнурительных тренировок и первых результатов, однако пересечение символической середины сезона превратилось в одно из самых экстремальных испытаний за все время проекта.

Как прошел и кто покинул 7 выпуск проекта Зважені та щасливі 2026 — читайте дальше.

Зважені та щасливі 2026: как прошел 7 выпуск

На этой неделе организаторы проверили участников одновременно на выносливость и психологическую стойкость. Задача состояла из двух сверхсложных этапов:

Сейчас смотрят

сначала участникам обеих команд пришлось пешком подняться по лестнице на 32-й этаж киевского небоскреба;

сразу после этого пройти 35 м по натянутому тросу между двумя зданиями на головокружительной высоте 125 м над землей.

Для одних главным врагом стала физическая нагрузка еще во время забега по лестнице, тогда как другим пришлось лицом к лицу столкнуться с паническим страхом высоты, когда пора сделать шаг в пустоту.

По правилам конкурса, каждый участник должен был перенести флажок своей команды на крышу соседнего небоскреба.

Однако условия были бескомпромиссными: если кто-то отказывался идти по тросу, его флажок должен был доставить партнер по команде — то есть спуститься вниз, снова преодолеть 32 этажа по лестнице и во второй раз пройти над пропастью.

Победа досталась желтой команде, которая первой сумела переправить все свои флажки на финиш, одержав главный приз недели — бонус в минус 2 кг на весах.

Кто покинул Зважені та щасливі в 7 выпуске: результаты взвешивания

Синяя команда за неделю суммарно сбросила 18 кг, что в соотношении составляет 2,72% от общего веса команды.

Желтая команда прямо на весах показала результат минус 14 кг. Благодаря победе в экстремальном конкурсе недели, желтые активировали бонус в 2 кг, улучшив свой итог до минус 16 кг — или 2,66%.

Несмотря на дополнительный бонус, желтые все же минимально уступили синим, поэтому им пришлось отправиться на голосование и решить, кто из участников поедет домой.

По результатах голосования в 7 выпуске Зважені та щасливі 2026 покинула проект Евгения Скрипка.

29-летняя киевлянка Евгения, инженер-теплоэнергетик и старший мастер в Киевтеплоэнерго, пришла на проект с весом 131 кг при росте 176 см. Вместе с мужем — бывшим военным Виталием — она пережила ракетный удар за месяц до свадьбы.

Головной болью пары является бесплодие из-за лишнего веса и последствий стресса с ночным заеданием фастфуда и сладких напитков. Мечтая родить ребенка, Евгения стремится сбросить не менее 51 кг, чтобы наконец-то выбрать себя, стать здоровой и почувствовать радость материнства.

Источник : СТБ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.