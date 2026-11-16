Звезда фильмов Сумерки, Бэтмен и Одиссея стал новым Агентом 007. 40-летнего британского актера и модель Роберта Паттинсона официально утвердили на роль Джеймса Бонда.

Об этом сообщает Variety.

Роберт Паттинсон – новый Джеймс Бонд

После многих месяцев жарких обсуждений и утечек в СМИ Amazon MGM и режиссер Дени Вильнев положили конец слухам и доверили ключи от Aston Martin опытному британскому актеру Роберту Паттинсону.

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— Джеймс Бонд – один из самых легендарных персонажей в истории кино, и получить роль агента 007 – это честь всей жизни. Я глубоко благодарен Дени, Эми, Дэвиду, Тане и всей команде Amazon MGM Studios за доверие ко мне. Сказать, что эта роль – осуществление мечты, – это ничего не сказать. Я невероятно вдохновлен этим сотрудничеством и предстоящей работой с такой фантастической командой, – отметил в заявлении Роберт Паттинсон.

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