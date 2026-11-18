Украинского блогера и предпринимателя Александра Слобоженко, которого объявили в международный розыск по подозрению в совершении тяжких экономических и финансовых преступлений, задержали в итальянском городе Риччоне.

Об этом сообщило итальянское издание RiminiToday в среду, 18 ноября.

Александра Слобоженко задержали в Италии

Сейчас Слобоженко находится в тюрьме и ожидает решения относительно его экстрадиции в Украину.

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28-летнего блогера обнаружили после того, как утром 17 ноября он зарегистрировался в одном из отелей Риччоне. Его имя фигурировало в сообщениях, поступающих в управление полиции, что и привлекло внимание правоохранителей.

Сотрудники мобильного подразделения полиции Римини прибыли в отель, установили личность мужчины и доставили его в отделение полиции на площади Борначчини.

— В отношении интернет-предпринимателя действовал ордер, выданный его страной, и во вторник после обеда правоохранители установили его местонахождение в городе. После доставления в отделение полиции на площади Борначчини и завершения необходимых процедур его перевели в тюрьму Казетти, где он будет ожидать разрешения на экстрадицию, – пишет издание.

По версии следствия, в 2020-2023 годах Слобоженко мог руководить организацией, которая занималась арбитражем онлайн-трафика и получала прибыль от продвижения азартных игр, букмекерских ставок и поддельной медицинской продукции через мошеннические рекламные аккаунты.

Чтобы скрыть доходы и избежать финансового контроля, организация использовала иностранные платежные системы, криптовалютные кошельки и нелегальные каналы обмена валют.

Обвинения касаются уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей на сумму более 213 млн грн. Следствие также проверяет факты дальнейшего отмывания незаконно полученных средств через приобретение элитной недвижимости и автомобилей класса люкс.

На личной странице Слобоженко в социальной сети Instagram продолжают появляться новые публикации, среди которых и недавно опубликованные посты Stories.

ОГП готовит экстрадицию Слобоженко из Италии

Суспільне пишет, что Офис генерального прокурора Украины готовит экстрадицию из Италии лица, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов и легализации имущества, полученного преступным путем.

Имя лица не называется, однако источник Суспільного подтвердил, что Александр Слобоженко был задержан в Италии.

6 июля 2026 года Национальное центральное бюро Интерпола направило в Генеральный секретариат Интерпола ходатайство о публикации в отношении подозреваемого красного уведомления (Red Notice).

Прокуроры в уголовном производстве вместе с представителями Департамента международного сотрудничества Офиса генерального прокурора готовят пакет документов для экстрадиции подозреваемого из Италии.

По данным следствия, в 2020–2023 годах подозреваемый получил от деятельности компании более 1 млрд грн дохода, уклонившись от уплаты более 213 млн грн налогов и военного сбора.

Следствие также считает, что он легализовал незаконные доходы, приобретя пять объектов элитной недвижимости в Киеве и 17 автомобилей и мотоциклов.

Фото: Александр Слобоженко

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