Певец Melovin откровенно поделился подробностями своих взаимоотношений с коллегой по сцене — певицей Lama — и рассказал, чем обусловлено их непривычное тяготение друг к другу.

Об этом исполнитель рассказал в проекте Наодинці з Гламуром.

Melovin об отношениях с Lama

По словам Melovin, между ним и Lama действительно существует сильная духовная и творческая “химия”, однако она выходит за рамки банальных романтических отношений или физического подтекста.

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Артист подчеркивает, что их объединяет глубокое взаимопонимание, мгновенно трансформирующееся в музыку.

— Меня называют из Lama как-то так — тантрический роман. Понятно, что мы друг друга любим. Это такая очень красивая любовь — тантрическая, мелодичная, музыкальная. Без всякой пошлости и всего такого. Но нас что-то возбуждает очень часто в какие-то моменты. Мы ловим взгляды друг друга. За руки беремся и пишем еще хит. Что-то происходит прикольное, – признался певец.

Melovin добавил, что иногда испытывает тоску по коллеге и сам предлагает ей увидеться.

Более того, неожиданную разгадку их сильного эмоционального магнетизма исполнитель получил во время психологически-эзотерической практики, куда его пригласила сама Lama.

— И вообще, когда были на расстановке с Lama, она меня туда завела, показали, что мы в прошлой жизни были парой. Именно поэтому нас так сильно тянет друг к другу, — поделился Melovin.

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