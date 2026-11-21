Jerry Heil выпустила клип на совместную песню MEOW с хорватским певцом Baby Lasagna, который занял второе место на Евровидении-2024. В композиции артисты соединили украинский, хорватский и английский языки.

Об этом сообщило хорватское издание 24sata.

Jerry Heil и Baby Lasagna выпустили клип MEOW: что известно

Украинская певица Jerry Heil и хорватский исполнитель Baby Lasagna 20 ноября представили совместную композицию MEOW и официальный видеоклип.

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Песню создали во время творческой сессии в Стокгольме вместе с авторами песен для Евровидения Джой и Линнеей Деб.

В композиции соединили поп-музыку Jerry Heil с элементами индастриал-рока Baby Lasagna. Особенностью дуэта стало исполнение на трех языках: хорватский музыкант спел на украинском, а Jerry Heil — на хорватском.

По словам украинской певицы, MEOW рассказывает о притяжении и противостоянии двух сильных личностей, ни одна из которых не хочет уступать.

— Для меня сотрудничество не означает, что один артист переходит в жанр другого. Это скорее столкновение двух музыкальных миров, которые создают третий, — объяснила Jerry Heil.

Baby Lasagna отметил, что композиция исследует непростые отношения и столкновение двух характеров. Музыканты использовали кошачьи образы, юмор и иронию, чтобы передать эту идею.

Клип сняли в историческом дворце Яблонна XVIII века недалеко от Варшавы. Режиссером выступила Юлия Литинская.

Видео вдохновлено викторианской эпохой. По сюжету Baby Lasagna приходит на аудиенцию к Jerry Heil, но в ходе встречи их роли и соотношение сил постоянно меняются.

Напомним, что в мае 2024 года Jerry Heil вместе с рэпершей alyona alyona представляла Украину на Евровидении в шведском Мальме. Артистки исполнили песню Teresa & Maria и заняли третье место, набрав 453 балла.

В 2026 году Jerry Heil решила снова побороться за право представлять Украину на Евровидении, но уже как сольная исполнительница.

На национальном отборе 7 февраля она выступила с композицией CATHARTICUS (prayer) и заняла третье место. Победительницей отбора в тот раз стала LELÉKA с песней Ridnym.

Фото: Jerry Heil/Instagram