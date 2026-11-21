Ко Дню достоинства и свободы Украины предлагаем подборку лент об обычных людях в чрезвычайных обстоятельствах, о несокрушимости, борьбе, моральном выборе и человечности в самые темные времена

В подборке – мировые и украинские фильмы последних лет, созданные по реальным событиям. В центре сюжета любой из лент – судьба человека, переживающего непростые времена и делающего сложный моральный выбор.

Мирный-21 (Украина, 2023)

Фильм рассказывает о драматических событиях июня 2014 года, развернувшихся на приграничье Луганской области. Командир украинского подразделения Сергей Дейнека отказывается перейти на сторону российских оккупантов: его подразделение дает бой преимущественным силам врага. Главные роли сыграли: Андрей Саминин, Максим Девизоров, Павел Ли, Виктор Жданов, Мария Штофа и другие.

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22 ноября в 18:00 канал ICTV2 покажет телепремьеру фильмы в честь Дня достоинства и свободы.

Оппенгеймер (США, 2023)

Масштабная биографическая драма об ученом-физике, профессоре Роберте Оппенгеймере, создавшем первую ядерную бомбу. Лента глубоко погружает в заслуги манхеттенского проекта: от поиска и развития команды талантливых коллег, научных прорывов до глубокого чувства вины за создание оружия массового поражения. В мировом прокате фильм режиссера Кристофера Нолана собрал почти $1 млрд. В ролях: Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни-младший.

Киллхаус (Украина, 2024)

Сюжет рассказывает о реальной военной операции, проведенной летом 2022 года общими силами спецподразделения 3 ОШБр, СБУ и ГУР. Супруги, пытающиеся вытащить из плена свою похищенную дочь, вместе с американской журналисткой оказываются в серой зоне под плотным обстрелом оккупантов.

Но задача усложняется – 14-летняя девушка все еще находится в заложницах у врага. Главную роль сыграла звезда украинского экрана, актер-военный Сергей Стрельников, а также более 70 актеров и около 200 военных и ветеранов с реальным боевым опытом. В камео появятся Кирилл Буданов, Василий Малыш, Андрей Белецкий.

Впервые на телевидении военный экшн покажет канал ICTV2 6 декабря.

Темные времена (Великобритания, 2017)

Май 1940 года. Европа горит, а британское правительство во главе с Невиллом Чемберленом склоняется к капитуляции и переговорам с Гитлером. Новый премьер-министр Уинстон Черчилль, которому не доверяют ни король, ни оппоненты, ни некоторые однопартийцы, принимает бескомпромиссное решение: никаких уступок агрессору, только борьба до полной победы. В ролях: Гери Олдман (премия Оскар за лучшую мужскую роль), Лили Джеймс, Кристин Скотт Томас.

Нюрнберг (США, 2025)

Психологическая драма по нон-фикшну бестселлеру Джека Эль-Хая Нацист и психиатр. Американский армейский психиатр майор Дуглас Келли получил задачу оценить состояние нацистской верхушки перед Нюрнбергским трибуналом. Келли вступает в напряженную интеллектуальную дуэль с рейхсмаршалом Третьего Рейха Германом Герингом, пытаясь понять природу человеческого зла. В ролях: Рами Малек, Рассел Кроу, Майкл Шеннон.

Жена смотрителя зоопарка (США, Чехия, Великобритания, 2017)

История невероятного милосердия и отваги во время Второй мировой войны. Супруги Антонина и Ян Жабинских, которые заведовали Варшавским зоопарком, рискуя собственной жизнью, превратили вольеры и помещения для животных в тайник для евреев из варшавского гетто. Фильм снят по мотивам одноименного романа Диан Аккерман о супругах Жабинских, спасших более 300 евреев. В ролях: Джессика Честейн, Йохан Хелденберг, Даниэль Брюль.

Дюнкерк (Великобритания, США, Франция, 2017)

Эпическая военная драма Кристофера Нолана о легендарной операции 1940 года. Лента передает катастрофический отсчет времени и напряжение при спасении более 300 тыс. союзнических солдат, оказавшихся в смертной ловушке на французском побережье. Удастся ли им выйти из окружения? В ролях: Том Харди, Киллиан Мерфи, Кеннет Брана, Марк Райленс, Гарри Стайлс.

Фото: ICTV2

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