Американский режиссер Квентин Тарантино в третий раз стал отцом.

Его жена – израильская певица и модель Даниэла Пик – родила ему сына.

Об этом эксклюзивно сообщило издание People со ссылкой на представителя Тарантино.

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Квентин Тарантино в третий раз стал отцом

— Квентин Тарантино и его жена, Даниэла Пик Тарантино, очень рады объявить о рождении своего третьего ребенка, мальчика, — говорится в официальном заявлении.

Однако об имени и дате рождения мальчика пока не сообщается.

Для супругов это уже третий общий ребенок: Тарантино и Пик также воспитывают 6-летнего сына Лео и 4-летнюю дочь Адриану.

Квентин Тарантино и Даниэла Пик: что известно об отношениях пары

Квентин Тарантино познакомился с Даниэлой в 2009 году в Израиле во время промотура своего фильма Бесславные ублюдки.

Между ними вспыхнул роман, однако через несколько лет пара разошлась.

Воссоединились Тарантино и Даниэла Пик около 2016 года, летом 2017 года объявили о помолвке, а в ноябре 2018-го сыграли камерную свадьбу в своем имении в Лос-Анджелесе.

Первенец Лео родился в феврале 2020 года, а дочь Адриана появилась на свет в июле 2022-го.

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