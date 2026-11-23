Квентин Тарантино стал многодетным отцом: у 63-летнего режиссера родился сынДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Американский режиссер Квентин Тарантино в третий раз стал отцом.
Его жена – израильская певица и модель Даниэла Пик – родила ему сына.
Об этом эксклюзивно сообщило издание People со ссылкой на представителя Тарантино.
Квентин Тарантино в третий раз стал отцом
— Квентин Тарантино и его жена, Даниэла Пик Тарантино, очень рады объявить о рождении своего третьего ребенка, мальчика, — говорится в официальном заявлении.
Однако об имени и дате рождения мальчика пока не сообщается.
Для супругов это уже третий общий ребенок: Тарантино и Пик также воспитывают 6-летнего сына Лео и 4-летнюю дочь Адриану.
Квентин Тарантино и Даниэла Пик: что известно об отношениях пары
Квентин Тарантино познакомился с Даниэлой в 2009 году в Израиле во время промотура своего фильма Бесславные ублюдки.
Между ними вспыхнул роман, однако через несколько лет пара разошлась.
Воссоединились Тарантино и Даниэла Пик около 2016 года, летом 2017 года объявили о помолвке, а в ноябре 2018-го сыграли камерную свадьбу в своем имении в Лос-Анджелесе.
Первенец Лео родился в феврале 2020 года, а дочь Адриана появилась на свет в июле 2022-го.