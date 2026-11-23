Певец Олег Винник рассказал о том, сколько ему нужно денег для комфортной жизни в Германии.

Подробностями финансового положения Винник поделился в разговоре с блогером Валерием Романько.

Олег Винник о сумме денег для жизни в Германии

Винник озвучил бюджет, который считает приемлемым для комфортабельной жизни в Берлине с учетом аренды квартиры и отдыха.

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— Если мне дать €2500 в месяц, это мало для жизни в Берлине. Если жить где-то в центре и еще в отпуск где-то полететь, как делают многие немцы, то €4 000 нужно где-то, — рассказал Винник.

В то же время Олег Винник опроверг слухи, что получает социальные выплаты в Германии. По словам исполнителя, он самостоятельно обеспечивает себя творчеством и снимает жилье.

Также Винник пожаловался на нестабильность доходов и возразил информацию медиа о собственном многомиллионном состоянии, в частности, упоминания в рейтинге Forbes.

— Я не могу сказать, сколько зарабатываю, потому что могу сидеть пол года ничего не делать и ничего не заработать. А может быть, что месяц поездил, сделал тур и уже тогда распределяю. А если сказать, сколько зарабатываю в год… То, что пишет об артистах пресса — я не верю. Не знаю ни одного артиста, о котором написали правду о его доходе. Обо мне в Forbes писали и я такой: Ого, где эти деньги? – отметил певец.

Ранее Олег Винник сделал заявление о своем гражданстве. По словам певца, сейчас он только резидент Германии, однако считает вполне логичным шагом смену гражданства.

Он отметил, что чувствует себя в Берлине гораздо комфортнее, чем в Украине. Окончательного решения об отказе от украинского паспорта Винник еще не принял.

Фото: Олег Винник

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