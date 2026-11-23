Военнослужащий, рекордсмен по адаптивному стронгмену, ветеран и ведущий проекта Ранок у великому місті на телеканале ICTV2 Александр Швачка стал лауреатом Всеукраинской премии Сила Впливу в категории Захисники України.

Церемония награждения ежегодной Всеукраинской премии Сила Впливу состоялась 21 ноября в День Достоинства и Свободы в киевской гостинице InterContinental.

Уже третий раз это мероприятие собирает вместе военных, волонтеров, медиков, правозащитников, спортсменов, деятелей культуры, предпринимателей и общественных лидеров — тех, кто ежедневно работает на укрепление государства и приближает победу.

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Александр Швачка стал лауреатом Всеукраинской премии Сила Впливу

Александр Швачка признается, что для него большая честь быть отмеченным в номинации Захисники України всеукраинской премии Сила Впливу 2026.

— Жизнь многому научила, а пережитое изрядно закалило. Неизменной остается любовь к родной земле, вера в Украину и желание видеть ее свободной и сильной. Честь и уважение Силам обороны, благодарность всем, кто работает на нашу победу, как бы тяжело ни было. Слава Украине! — подчеркнул Александр Швачка во время своей речи на церемонии.

Десантник, ветеран и звезда адаптивного спорта признается, что навсегда остается военным в душе. Его боевой путь начался еще в 2015 году, когда Александр с позывным Волк добровольцем отправился на восток Украины в составе 79 отдельной десантно-штурмовой бригады.

А 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного российского вторжения, он снова встал на защиту страны — на этот раз в рядах 95 ОДШБр.

Во время боев за Киевщину защитник получил тяжелое ранение ноги, из-за которого врачам пришлось провести ампутацию. Несмотря на желание вернуться к собратьям на передовую, мужчине пришлось адаптироваться к новым жизненным условиям.

Сама тренировка в спортзале вместе с другими ветеранами помогла ему возобновиться: впоследствии Александр стал одним из самых ярких представителей ветеранского движения и установил мировой рекорд по адаптивному спорту.

В 2024 году Александр Швачка открыл новую страницу в гражданской жизни — присоединился к команде программы Ранок у великому місті на ICTV2, став первым ведущим-ветераном в истории украинского телевидения.

Сила Впливу: что известно о премии

Всеукраинская премия Сила Впливу — это ежегодная награда для украинцев, чья гражданская позиция и проекты оказывают существенное влияние на развитие общества и обороноспособность страны в условиях большой войны. Основательницей инициативы является Анастасия Хрищук.

В 2026 году лауреатов отметили в 13 номинациях, в том числе: Герої України (посмертно), Вплив року, Захисники України, Захисники українського неба, Медицина незламності, Серце нації, Державність. Дія. Просвітництво, Соціально активний бізнес, Спорт, Соціальні проєкти й волонтерство и т.д.

В предыдущие годы среди лауреатов премии были Иван Дацко, Тарас Чайка, Тарас Матвеев, языковед Ирина Фарион, Народный ансамбль танца Горицвіт и другие известные деятели и герои Украины.

Фото: Сила Впливу

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