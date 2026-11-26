Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт договорились урегулировать многолетний судебный спор из-за винодельни Chateau Miraval во Франции.

Об этом говорится в совместном заявлении представителей актеров.

Анджелина Джоли и Брэд Питт поделили винодельню

— Мы урегулировали это вне суда в лучших интересах нашей семьи и не будем давать дальнейшие комментарии. Любые комментарии в СМИ, приписываемые “источникам”, на самом деле не принадлежат никому из нас или кому-то из наших близких, — подчеркнули представители Джоли и Питта.

Напомним, что Анджелина Джоли и Брэд Питт приобрели контрольный пакет акций французского винодельческого имения Chateau Miravaly в 2008 году, а в 2014-м сыграли там свадьбу.

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В 2016 году Джоли подала на развод. Хотя официально брак расторгли в 2019-м, судебные споры по поводу финансов и опеки над детьми продолжались до 2024 года.

В 2021 году Джоли получила разрешение суда на продажу своей доли в винодельне за $164 млн.

В феврале 2022 года Брэд Питт обратился в суд с иском против бывшей жены после того, как она продала свою долю группе Stoli — производителю алкоголя, подконтрольному российскому бизнесмену Юрию Шефлеру.

Актер утверждал, что Джоли нарушила их предварительную договоренность не отчуждать доли в бизнесе без согласия другого совладельца.

В октябре 2022 года Анджелина Джоли подала встречный иск, в котором предъявила обвинения в жестоком поведении Питта, что стало причиной разрыва.

Юристы актрисы заявляли, что соглашение о прямой продаже ее доли Питту сорвалось из-за его требования подписать сделку о неразглашении, которое бы запрещало ей говорить вне суда о физическом и эмоциональном насилии Питта над ней и их детьми. Сам Питт все упреки категорически возражал.

Анджелина Джоли и Брэд Питт были одной из самых ярких пар Голливуда. Они познакомились на съемках фильма Мистер и миссис Смит.

Вместе они воспитывали шестерых детей: усыновленных Мэдокса, Захару и Пакса, а также биологических — Шайло и двойняшек Нокса и Вивьен.

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