ICTV2 завершил съемки сериала Д.О.Г: кто сыграл главные роли и когда премьераДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
В Киеве завершились съемки нового четырехсерийного детективного сериала Д.О.Г для телеканала ICTV2.
Сюжет будет рассказывать о бывшем оперативнике Яреме, который расследует убийство близкого друга.
Единственным ключом к разгадке преступления становится раненый пес по кличке Пабло, с которым герою придется найти общий язык.
ICTV2 завершил съемки проекта Д.О.Г
Главный герой истории — экс-правохранитель Павел Яременко по прозвищу Ярема, уволенный со службы из-за проваленной операции. Через несколько лет он получает прощальное сообщение от старого напарника с просьбой о помощи.
На месте трагедии находят только тело мужчины и раненого пса Пабло, принадлежащего криминальному авторитету Эскобара. Теперь четвероногий свидетель может вывести на след убийцы, однако сначала Яреме нужно заслужить его доверие.
Главную роль в сериале исполнил актер Михаил Кукуюк, известный зрителям по проектам Топтун и Козаки. Абсолютно брехлива історія. Его экранным напарником стал пес Пабло.
На съемочной площадке работал не только он: в самых сложных эпизодах Пабло заменял опытный четырехлапый дублер, выполнявший трюки с задержанием преступников.
Главного антагониста — криминального авторитета Эскобара — сыграл актер и военнослужащий Владимир Ращук.
– Я Мишу (Кукуюка – прим.ред.) знаю много лет. Наши дружеские отношения дают свой бекграунд, поэтому у нас между репликами пролетает немало такого, чего не наработаешь ни на каких репетициях. К тому же, я очень люблю проекты, где есть животные. История с собакой – это вообще наша украинская извечная традиция.
Надеюсь, нам удастся выделиться интригой, непредсказуемыми поворотами сюжета и тем, как по-новому раскроются актеры, — поделился исполнитель роли Эскобара Владимир Ращук.
В актерский ансамбль проекта также вошли известные украинские актеры театра и кино: Вероника Мишаева, Арсен Босенко, Андрей Саминин, Александр Зиневич, Павел Шпегун, Михаил Дзюба, Павел Сироткин и Игорь Песный.
Над проектом работали:
- режиссер-постановщик: Виталий Кукса;
- оператор-постановщик: Александр Гребенников;
- художник-постановщик: Артем Агафонов;
- исполнительные продюсеры: Диана Новик, Ольга Ковпоша;
- продюсеры ICTV2: Дмитрий Хрипун, Екатерина Шевелюк;
- креативные продюсеры: Оксана Кукоба, Евгений Григоренко;
- директор Studio One SLP: Елена Антонова.
Премьера детективного сериала Д.О.Г на телеканале ICTV2 запланирована на весну 2027 года.
Фото: ICTV2