В Киеве завершились съемки нового четырехсерийного детективного сериала Д.О.Г для телеканала ICTV2.

Сюжет будет рассказывать о бывшем оперативнике Яреме, который расследует убийство близкого друга.

Единственным ключом к разгадке преступления становится раненый пес по кличке Пабло, с которым герою придется найти общий язык.

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ICTV2 завершил съемки проекта Д.О.Г

Главный герой истории — экс-правохранитель Павел Яременко по прозвищу Ярема, уволенный со службы из-за проваленной операции. Через несколько лет он получает прощальное сообщение от старого напарника с просьбой о помощи.

На месте трагедии находят только тело мужчины и раненого пса Пабло, принадлежащего криминальному авторитету Эскобара. Теперь четвероногий свидетель может вывести на след убийцы, однако сначала Яреме нужно заслужить его доверие.

Главную роль в сериале исполнил актер Михаил Кукуюк, известный зрителям по проектам Топтун и Козаки. Абсолютно брехлива історія. Его экранным напарником стал пес Пабло.

На съемочной площадке работал не только он: в самых сложных эпизодах Пабло заменял опытный четырехлапый дублер, выполнявший трюки с задержанием преступников.

Главного антагониста — криминального авторитета Эскобара — сыграл актер и военнослужащий Владимир Ращук.

– Я Мишу (Кукуюка – прим.ред.) знаю много лет. Наши дружеские отношения дают свой бекграунд, поэтому у нас между репликами пролетает немало такого, чего не наработаешь ни на каких репетициях. К тому же, я очень люблю проекты, где есть животные. История с собакой – это вообще наша украинская извечная традиция. Надеюсь, нам удастся выделиться интригой, непредсказуемыми поворотами сюжета и тем, как по-новому раскроются актеры, — поделился исполнитель роли Эскобара Владимир Ращук.

В актерский ансамбль проекта также вошли известные украинские актеры театра и кино: Вероника Мишаева, Арсен Босенко, Андрей Саминин, Александр Зиневич, Павел Шпегун, Михаил Дзюба, Павел Сироткин и Игорь Песный.

Над проектом работали:

режиссер-постановщик: Виталий Кукса;

оператор-постановщик: Александр Гребенников;

художник-постановщик: Артем Агафонов;

исполнительные продюсеры: Диана Новик, Ольга Ковпоша;

продюсеры ICTV2: Дмитрий Хрипун, Екатерина Шевелюк;

креативные продюсеры: Оксана Кукоба, Евгений Григоренко;

директор Studio One SLP: Елена Антонова.

Премьера детективного сериала Д.О.Г на телеканале ICTV2 запланирована на весну 2027 года.

Фото: ICTV2

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