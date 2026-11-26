Оргкомитет Нацотбора на Евровидение 2027 принял решение о дисквалификации группы Spokusy.

Коллектив исключили из перечня участников из-за неэтичного поведения и выражения его соучредителя, гитариста и соавтора конкурсной песни Игоря Черепанова.

Соответствующее решение было принято 26 ноября на внеочередном заседании Оргкомитета, сообщает Суспільне Культура.

Сейчас смотрят

Группу Spokusy дисквалифицировали с участия в Нацотборе Евровидения 2027

24 ноября Суспільне объявило лонглист претендентов на участие в Нацотборе на Евровидение 2027, в который попал и коллектив Spokusy.

Как пояснили организаторы, перед формированием списка всех артистов проверяют на репутационные риски, однако на тот момент информации об общении участника группы Игоря Черепанова с несовершеннолетними, имеющими признаки груминга, не было.

После публичной огласки комитет срочно пересмотрел участие коллектива.

— Суспільне категорически осуждает отношения, груминг и любую коммуникацию сексуального характера с несовершеннолетними. Группа Spokusy дисквалифицирована из-за нарушения пункта 4.6. Правил Национального отбора на участие в Песенном конкурсе Евровидения 2027 – отсутствие при участии в отборе и в прошлом неэтичного поведения или высказываний участника, – отметили в комитете.

После исключения группы борьбу за право представлять Украину на Евровидении 2027 года продолжают 17 исполнителей.

Финал Национального отбора состоится в феврале 2027 года. Музыкальным продюсером Нацотбора 2027 вновь стал композитор и исполнитель Дмитрий Шуров (Pianoбой).

Скандал с участником группы Spokusy Игорем Черепановым: что известно

После публикации лонглиста автор творческих проектов Юлия Мантикора обнародовала в соцсетях сообщение и видеообращение, в которых обвинила 42-летнего гитариста Spokusy Игоря Черепанова (известного под псевдонимом Череп, а также как артдиректора киевского клуба под Теплий ламповий).

Свои слова она подкрепила скриншотами приватных переписок музыканта с несовершеннолетними девушками, в том числе и со страницы клуба в Instagram.

– Прежде чем он выйдет на национальную сцену, прошу вас посмотреть и подумать, как он использует свой статус в общении с 15-летними подростками, – заявила Юлия Мантикора.

Впоследствии к журналистам обратились девушки, рассказавшие о собственном опыте общения с Черепановым в подростковом возрасте.

В комментарии Суспільному Игорь Черепанов назвал предъявленные обвинения “клеветой” и заверил, что никогда не имел романтических отношений или свиданий с несовершеннолетними.

— Мог написать в частные сообщения какие-то глупости в шутливой форме, не понимая возраста, но ни о каких встречах речь не шла, — заявил гитарист Spokusy.

Напомним, что Евровидение 2027 впервые будет принимать Болгария – шоу состоится в городе Бургас на площадке Арена Бургас. Полуфиналы запланированы на 11 и 13 мая, гранд-финал – на 15 мая.

Победу на предыдущем конкурсе одержала певица Dara с песней Bangaranga, а представительница Украины Leléka с композицией Ridnym заняла девятое место.

Фото: Игорь Черепанов

Источник : Суспільне

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.