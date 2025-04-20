Греко-католическая Пасха 2025: дата и особенности празднования
Пасха — это сердцевина христианской веры, торжественное празднование Воскресения Господа нашего Иисуса Христа, победы жизни над смертью.
Факты ICTV узнавали, когда святит пасху Греко-католическая церковь.
Как определяется дата греко-католической Пасхи в 2025 году
В УГКЦ отмечают, что у христиан западного обряда дата Пасхи определяется так: день весеннего равноденствия → первое полнолуние после него → следующее воскресенье.
У христиан восточного обряда схема немного другая: весеннее равноденствие → первое полнолуние → добавляется ориентировочно три дня погрешности в определении полнолуния → затем выбирается ближайшее воскресенье для празднования Пасхи.
Иногда даты празднования Пасхи совпадают — так будет и в 2025 году, когда христиане всех конфессий будут праздновать Пасху вместе, 20 апреля, хоть и вычислили эту дату по разным календарям.
После 21 марта первое полнолуние наступает 12 апреля — это суббота. Поскольку полнолуние будет только в 17:22, Пасха приходится на следующее воскресенье — 20 апреля. У христиан восточного обряда, которые учитывают смещение календаря на 13 дней, это же полнолуние также выпадает на 12 апреля.
Даже с добавлением трех дней, по восточной традиции Пасха все равно приходится на 20 апреля. Именно так и получилось, что даты празднования совпали.
Когда Пасха 2025 греко-католическая
В 2025 году все христиане, независимо от календаря, будут праздновать Пасху в один день — 20 апреля. Вербное воскресенье придется на 13 апреля, за неделю до этого. Такое совпадение случается раз в 3-4 года, что обусловлено особенностями вычисления даты Пасхи и определенными астрономическими совпадениями.
Итак, в 2025 году греко-католическая Пасха, как и в православном календаре, приходится на 20 апреля (воскресенье).
Как празднуют Пасху греко-католики
Греко-католическая церковь имеет свои особенности, но многие ее традиции схожи с православными.
Среди общих элементов празднования Пасхи можно выделить несколько основных черт:
- Для греко-католиков и православных Пасха — это прежде всего большой семейный праздник.
К главным пасхальным блюдам относятся пасха и расписанные яйца — крашанки и писанки.
- В храмах обеих конфессий совершается праздничная Литургия в честь Воскресения Христова, и эти богослужения имеют много общего.
- Сохраняется традиционное приветствие: “Христос Воскрес!” — “Воистину Воскрес!”.
- Верующие приносят в церковь корзины с паской, яйцами, сыром и мясом для освящения, придерживаясь древних украинских обычаев.
У греко-католиков также распространен обычай дарить подарки на Пасху. Обе конфессии одинаково понимают глубокий смысл праздника: победу добра над злом, света над тьмой, а также время для духовных размышлений. Пасха объединяет украинских христиан общими символами и традициями.