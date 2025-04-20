Пасха — это сердцевина христианской веры, торжественное празднование Воскресения Господа нашего Иисуса Христа, победы жизни над смертью.

Факты ICTV узнавали, когда святит пасху Греко-католическая церковь.

Как определяется дата греко-католической Пасхи в 2025 году

В УГКЦ отмечают, что у христиан западного обряда дата Пасхи определяется так: день весеннего равноденствия → первое полнолуние после него → следующее воскресенье.

Сейчас смотрят

У христиан восточного обряда схема немного другая: весеннее равноденствие → первое полнолуние → добавляется ориентировочно три дня погрешности в определении полнолуния → затем выбирается ближайшее воскресенье для празднования Пасхи.

Иногда даты празднования Пасхи совпадают — так будет и в 2025 году, когда христиане всех конфессий будут праздновать Пасху вместе, 20 апреля, хоть и вычислили эту дату по разным календарям.

После 21 марта первое полнолуние наступает 12 апреля — это суббота. Поскольку полнолуние будет только в 17:22, Пасха приходится на следующее воскресенье — 20 апреля. У христиан восточного обряда, которые учитывают смещение календаря на 13 дней, это же полнолуние также выпадает на 12 апреля.

Даже с добавлением трех дней, по восточной традиции Пасха все равно приходится на 20 апреля. Именно так и получилось, что даты празднования совпали.

Когда Пасха 2025 греко-католическая

В 2025 году все христиане, независимо от календаря, будут праздновать Пасху в один день — 20 апреля. Вербное воскресенье придется на 13 апреля, за неделю до этого. Такое совпадение случается раз в 3-4 года, что обусловлено особенностями вычисления даты Пасхи и определенными астрономическими совпадениями.

Итак, в 2025 году греко-католическая Пасха, как и в православном календаре, приходится на 20 апреля (воскресенье).

Как празднуют Пасху греко-католики

Греко-католическая церковь имеет свои особенности, но многие ее традиции схожи с православными.

Среди общих элементов празднования Пасхи можно выделить несколько основных черт:

Для греко-католиков и православных Пасха — это прежде всего большой семейный праздник.

К главным пасхальным блюдам относятся пасха и расписанные яйца — крашанки и писанки.

К главным пасхальным блюдам относятся пасха и расписанные яйца — крашанки и писанки. В храмах обеих конфессий совершается праздничная Литургия в честь Воскресения Христова, и эти богослужения имеют много общего.

Сохраняется традиционное приветствие: “Христос Воскрес!” — “Воистину Воскрес!”.

Верующие приносят в церковь корзины с паской, яйцами, сыром и мясом для освящения, придерживаясь древних украинских обычаев.

У греко-католиков также распространен обычай дарить подарки на Пасху. Обе конфессии одинаково понимают глубокий смысл праздника: победу добра над злом, света над тьмой, а также время для духовных размышлений. Пасха объединяет украинских христиан общими символами и традициями.

Джерело: УГКЦ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.