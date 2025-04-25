Какой праздник 25 апреля 2025 года и какую силу имеет вода в этот день
Сегодня, 25 апреля 2025 года, в Украине отмечают несколько важных событий. В частности парикмахеры празднуют свой профессиональный день, а верующие вспоминают святого апостола Марка.
Факты ICTV узнали, какие праздники приходятся на эту дату, кто празднует именины, чего стоит избегать и как правильно провести этот день.
- Какой сегодня церковный праздник — 25 апреля 2025 года
- Какой сегодня, 25 апреля 2025 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 25 апреля 2025 года
- Что нельзя делать 25 апреля 2025 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 25 апреля 2025 года
Какой сегодня церковный праздник — 25 апреля 2025 года
Православная церковь чтит память святого апостола Марка — одного из первых проповедников христианства, который сопровождал апостолов Петра и Павла в миссиях. Именно Марку принадлежит одно из четырех Евангелий, а его имя связано с основанием Александрийской церкви. Он принял мученическую смерть за веру, оставшись до конца верным своему служению.
Кроме этого, 25 апреля этого года приходится на Светлую пятницу — особый день Светлой седмицы, когда в храмах прославляют Воскресение Христово и совершают молебны в честь иконы Богородицы Живоносный Источник. Этот день посвящен радости, молитве и очищению, и имеет свои традиции в народном и церковном календаре.
Какой сегодня, 25 апреля 2025 года, день в Украине
В Украине 25 апреля отмечают День парикмахера. Это профессия, сопровождающая человечество еще с античных времен. Мастера причесок не только придают форму внешности, но и помогают людям чувствовать уверенность в себе.
Кто празднует день ангела 25 апреля 2025 года
Именины в этот день празднуют мужчины с именами Марк, Василий и Сергей. Среди женщин — носительницы имени Ника, что в переводе с греческого означает “победа”.
Что нельзя делать 25 апреля 2025 года
Поскольку этот день совпадает со Светлой пятницей, на него накладываются определенные духовные ограничения.
- Не посещают кладбища, поскольку неделя после Пасхи посвящена радости Воскресения. Поминовение умерших происходит позже — на Радоницу.
- Запрещено ссориться, проклинать, обижать близких. Ведь любое зло, сказанное в день великой радости, считается особенно греховным.
- Не рекомендуется тяжелый труд, в частности в поле или на огороде.
- Не стоит ловить рыбу или охотиться. В некоторых народных традициях это расценивается как надругательство над живым в праздничный период.
Что можно делать сегодня
Это благоприятное время для молитвы, примирения, домашнего уюта и покоя. В Светлую пятницу верующие идут в храм, где почитается икона Божьей Матери Живоносный Источник. После богослужения освящают воду, которую потом хранят дома или используют для полива сада и огорода, чтобы уродилось.
В славянской традиции этот день имел еще и социальный смысл — его называли Прощеным. В семьях теща и тесть приглашали зятя и его семью в гости.
Молодые девушки вставали на рассвете, чтобы умыться росой, потому что верили, что это помогает сохранить молодость и красоту.
Народные приметы на 25 апреля 2025 года
- Если на небе видна радуга — ждите хорошей погоды.
- Солнечный день обещает жаркое лето.
- Кукушка кует — это признак того, что заморозков больше не будет.
- Громко поют птицы — к потеплению.
- Похолодало резко — могут быть майские заморозки.
- Если день солнечный, а цветы остаются закрытыми — ожидается ухудшение погоды.