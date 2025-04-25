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Татьяна Штерева, редактор раздела Стиль жизни

Какой праздник 25 апреля 2025 года и какую силу имеет вода в этот день

Яке свято 25 квітня 2025 року
Фото: Pexels

Сегодня, 25 апреля 2025 года, в Украине отмечают несколько важных событий. В частности парикмахеры празднуют свой профессиональный день, а верующие вспоминают святого апостола Марка.

Факты ICTV узнали, какие праздники приходятся на эту дату, кто празднует именины, чего стоит избегать и как правильно провести этот день.

Какой сегодня церковный праздник — 25 апреля 2025 года

Православная церковь чтит память святого апостола Марка — одного из первых проповедников христианства, который сопровождал апостолов Петра и Павла в миссиях. Именно Марку принадлежит одно из четырех Евангелий, а его имя связано с основанием Александрийской церкви. Он принял мученическую смерть за веру, оставшись до конца верным своему служению.

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Кроме этого, 25 апреля этого года приходится на Светлую пятницу — особый день Светлой седмицы, когда в храмах прославляют Воскресение Христово и совершают молебны в честь иконы Богородицы Живоносный Источник. Этот день посвящен радости, молитве и очищению, и имеет свои традиции в народном и церковном календаре.

Какой сегодня, 25 апреля 2025 года, день в Украине

В Украине 25 апреля отмечают День парикмахера. Это профессия, сопровождающая человечество еще с античных времен. Мастера причесок не только придают форму внешности, но и помогают людям чувствовать уверенность в себе.

Кто празднует день ангела 25 апреля 2025 года

Именины в этот день празднуют мужчины с именами Марк, Василий и Сергей. Среди женщин — носительницы имени Ника, что в переводе с греческого означает “победа”.

Что нельзя делать 25 апреля 2025 года

Поскольку этот день совпадает со Светлой пятницей, на него накладываются определенные духовные ограничения.

  • Не посещают кладбища, поскольку неделя после Пасхи посвящена радости Воскресения. Поминовение умерших происходит позже — на Радоницу.
  • Запрещено ссориться, проклинать, обижать близких. Ведь любое зло, сказанное в день великой радости, считается особенно греховным.
  • Не рекомендуется тяжелый труд, в частности в поле или на огороде.
  • Не стоит ловить рыбу или охотиться. В некоторых народных традициях это расценивается как надругательство над живым в праздничный период.

Что можно делать сегодня

Это благоприятное время для молитвы, примирения, домашнего уюта и покоя. В Светлую пятницу верующие идут в храм, где почитается икона Божьей Матери Живоносный Источник. После богослужения освящают воду, которую потом хранят дома или используют для полива сада и огорода, чтобы уродилось.

В славянской традиции этот день имел еще и социальный смысл — его называли Прощеным. В семьях теща и тесть приглашали зятя и его семью в гости.

Молодые девушки вставали на рассвете, чтобы умыться росой, потому что верили, что это помогает сохранить молодость и красоту.

Народные приметы на 25 апреля 2025 года

  • Если на небе видна радуга — ждите хорошей погоды.
  • Солнечный день обещает жаркое лето.
  • Кукушка кует — это признак того, что заморозков больше не будет.
  • Громко поют птицы — к потеплению.
  • Похолодало резко — могут быть майские заморозки.
  • Если день солнечный, а цветы остаются закрытыми — ожидается ухудшение погоды.
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