Какой праздник 25 апреля 2025 года и какую силу имеет вода в этот день

Сегодня, 25 апреля 2025 года, в Украине отмечают несколько важных событий. В частности парикмахеры празднуют свой профессиональный день, а верующие вспоминают святого апостола Марка.

Факты ICTV узнали, какие праздники приходятся на эту дату, кто празднует именины, чего стоит избегать и как правильно провести этот день.

Какой сегодня церковный праздник — 25 апреля 2025 года

Православная церковь чтит память святого апостола Марка — одного из первых проповедников христианства, который сопровождал апостолов Петра и Павла в миссиях. Именно Марку принадлежит одно из четырех Евангелий, а его имя связано с основанием Александрийской церкви. Он принял мученическую смерть за веру, оставшись до конца верным своему служению.

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Кроме этого, 25 апреля этого года приходится на Светлую пятницу — особый день Светлой седмицы, когда в храмах прославляют Воскресение Христово и совершают молебны в честь иконы Богородицы Живоносный Источник. Этот день посвящен радости, молитве и очищению, и имеет свои традиции в народном и церковном календаре.

Какой сегодня, 25 апреля 2025 года, день в Украине

В Украине 25 апреля отмечают День парикмахера. Это профессия, сопровождающая человечество еще с античных времен. Мастера причесок не только придают форму внешности, но и помогают людям чувствовать уверенность в себе.

Кто празднует день ангела 25 апреля 2025 года

Именины в этот день празднуют мужчины с именами Марк, Василий и Сергей. Среди женщин — носительницы имени Ника, что в переводе с греческого означает “победа”.

Что нельзя делать 25 апреля 2025 года

Поскольку этот день совпадает со Светлой пятницей, на него накладываются определенные духовные ограничения.

Не посещают кладбища, поскольку неделя после Пасхи посвящена радости Воскресения. Поминовение умерших происходит позже — на Радоницу.

Запрещено ссориться, проклинать, обижать близких. Ведь любое зло, сказанное в день великой радости, считается особенно греховным.

Не рекомендуется тяжелый труд, в частности в поле или на огороде.

Не стоит ловить рыбу или охотиться. В некоторых народных традициях это расценивается как надругательство над живым в праздничный период.

Что можно делать сегодня

Это благоприятное время для молитвы, примирения, домашнего уюта и покоя. В Светлую пятницу верующие идут в храм, где почитается икона Божьей Матери Живоносный Источник. После богослужения освящают воду, которую потом хранят дома или используют для полива сада и огорода, чтобы уродилось.

В славянской традиции этот день имел еще и социальный смысл — его называли Прощеным. В семьях теща и тесть приглашали зятя и его семью в гости.

Молодые девушки вставали на рассвете, чтобы умыться росой, потому что верили, что это помогает сохранить молодость и красоту.

Народные приметы на 25 апреля 2025 года

Если на небе видна радуга — ждите хорошей погоды.

Солнечный день обещает жаркое лето.

Кукушка кует — это признак того, что заморозков больше не будет.

Громко поют птицы — к потеплению.

Похолодало резко — могут быть майские заморозки.

Если день солнечный, а цветы остаются закрытыми — ожидается ухудшение погоды.

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