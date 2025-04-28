Какой праздник 28 апреля 2025 года и что нужно сделать утром
В понедельник, 28 апреля, отмечается День охраны труда в Украине, Всемирный день охраны труда, Международный день памяти всех жертв труда, День чтения великой поэзии, День химической безопасности, День биологических часов и День работников скорой медицинской помощи.
Православная церковь сегодня чтит память святых мучеников Максима, Дады, Квинтилиана, а также святителя Кирилла Туровского.
- Какой сегодня церковный праздник — 28 апреля 2025 года
- Какой сегодня, 28 апреля 2025 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 28 апреля 2025 года
- Что нельзя делать 28 апреля 2025 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 28 апреля 2025 года
Какой сегодня церковный праздник — 28 апреля 2025 года
Каждый год 28 апреля верующие вспоминают святых мучеников Максима, Дады, Квинтилиана. Они были братьями и пострадали во времена правления императора Диоклетиана (284-305).
Святые проповедовали христианство и отказывались приносить жертвы языческим богам. За это Максима, Даду и Квинтилиана подвергли пыткам. Братьев долго мучили, а потом отсекли их головы мечом.
Также сегодня церковь чтит память святителя Кирилла, епископа Туровского. Он с юных лет усердно изучал Священное Писание. Став взрослым, Кирилл принял постриг в Борисоглебовском монастыре.
Какой сегодня, 28 апреля 2025 года, день в Украине
В Украине сегодня отмечают День охраны труда. Праздник был установлен указом президента от 18 августа 2006 года.
В этот день проводят мероприятия с целью привлечения внимания общества, органов государственной власти к вопросам охраны труда. Также принято чтить память лиц, погибших на производстве.
Профессиональный праздник 28 апреля отмечают работники скорой медицинской помощи. Сегодня стоит поздравить всех, кто помогает людям и спасает жизни других.
Кто празднует день ангела 28 апреля 2025 года
Именины сегодня отмечают обладатели таких имен: Виталий, Кирилл, Максим и Анна.
Что нельзя делать 28 апреля 2025 года
В день святителя Кирилла не стоит планировать помолвку и свататься. По поверьям, нельзя менять серьги и прокалывать уши, чтобы не навлечь болезни.
Сегодня, как и в любой другой церковный праздник, запрещено ссориться, сквернословить, сплетничать, обижать и обижаться.
Что можно делать сегодня
По народным приметам, сегодня утром нужно умыться теплой водой, чтобы смыть с себя все болезни и несчастья. Также в день святого Максима принято просить прощения друг у друга и забывать старые обиды.
Народные приметы на 28 апреля 2025 года
- Теплый ветер — к хорошей погоде в мае.
- Цветет рябина — ждите щедрого урожая овса.
- Береза дает много сока — летом часто будут идти дожди.
- Утром туман — в мае еще будут заморозки.
- Теплая ночь с 27 апреля на 28 апреля — год будет урожайным.