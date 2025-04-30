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Валентина Чорна, редактор раздела Стиль жизни

Наш щит и гордость: поздравления с Днем пограничника 2025

День прикордонника України
Фото: Depositphotos

Ежегодно 30 апреля в Украине отмечается День пограничника — профессиональный праздник тех, кто первым встречает угрозы на границах нашего государства.

Военнослужащие ГПСУ ежедневно демонстрируют героизм, мужество и несокрушимость, давая отпор врагу и охраняя покой миллионов украинцев. Сегодня стоит поблагодарить всех пограничников, которые служат на благо нашего государства.

По случаю праздника Факты ICTV подготовили поздравления с Днем пограничника Украины в картинках, стихах и прозе.

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День пограничника 2025 — поздравления в картинках

День прикордонника

День пограничника Украины/Depositphotos

Привітання з Днем прикордонника

Поздравления с Днем пограничника/Depositphotos

Картинки до Дня прикордонника

Картинки ко Дню пограничника/Depositphotos

Листівки з Днем прикорднника

Открытки с Днем пограничника/Depositphotos

День прикордонника - привітання в картинках

День пограничника — поздравления в картинках/Depositphotos

Поздравления с Днем пограничника в стихах

***

С Днем пограничника вас поздравляем!
Смелых, отважных и сильных ребят.
Службы успешной и мирной желаем
Всем, кто стоит у страны рубежей!

Счастья, любви вам и верных друзей,
Прочного тыла и крепких семей,
Ясной погоды и зоркости вам,
Чтоб неповадно было врагам!

***

Сильный, смелый и отважный,
Пограничник наш бесстрашный.
Ты достоин уваженья,
Всех похвал и восхищенья.

И за ночи, что без сна,
Благодарна вся страна.
С твоим днем мы поздравляем,
Здоровья крепкого желаем!

***

Пограничник, я желаю
Жить с гармонией в душе.
Пусть друзья лишь окружают,
Будет счастье в багаже!

Пусть спокойно будет, мирно —
Это каждого мечта.
Пожелаю духом сильным
И здоровым быть всегда!

***

Тебя сегодня поздравляю,
В День пограничника желаю:
Пусть будет мир, добро вокруг
И рядом был чтоб верный друг.

Таким же храбрым оставаться
Идти вперед и не сдаваться,
Родную землю защищать
От всех врагов оберегать!

***

Поздравления с Днем пограничника в прозе

***

Поздравляю с Днем пограничника! Желаю крепкого здоровья, спокойной службы, верных собратьев и всегда мирного неба. Вы — наша гордость!

***

С праздником! Ваш труд — нелегкий, но очень важный. Желаю вам успехов в выполнении обязанностей, здоровья, веры в свои силы и отваги в трудных ситуациях. Вы — герои нашего времени! С Днем пограничника!

***

Искренне поздравляю с профессиональным праздником! Пусть служба будет достойной, боевой дух — несокрушимым, а каждый день приближает нас всех к победе! ! Желаю стойкости, силы и выносливости!

***

Поздравляем с Днем пограничника! Желаем крепкого здоровья, мирного неба над головой, материального благополучия, силы духа и тела, мужества и семейного тепла. Спасибо за службу!

***

Поздравляем вас, дорогие наши пограничники! Вы показали свое мужество, смелость и стойкость! Вы всегда будете образцом достоинства и чести, преданности своему народу и долгу. Успехов вам на этом благородном пути!

***

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Госпогранслужба, Поздравления с праздниками, Праздники
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