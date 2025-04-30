Какой праздник 30 апреля и почему не стоит отправляться в дальнюю дорогу
В среду, 30 апреля, отмечается День пограничника Украины, Международный день джаза, Международный день собаки-поводыря, Всемирный день мобильности и доступности, Всемирный день канцелярских товаров, Международный день осведомленности о шуме.
Верующие сегодня чтят память апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова.
- Какой сегодня церковный праздник — 30 апреля 2025 года
- Какой сегодня, 30 апреля 2025 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 30 апреля 2025 года
- Что нельзя делать 30 апреля 2025 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 30 апреля 2025 года
Какой сегодня церковный праздник — 30 апреля 2025 года
30 апреля верующие вспоминают святого апостола Иакова Заведеева. Он был одним из ближайших учеников Иисуса Христа, братом апостола Иоанна Богослова.
Иаков стал свидетелем многих чудес и событий земной жизни Спасителя, а впоследствии открыто проповедовал Евангелие. За веру во Христа апостол принял мученическую смерть — в 44 году ему отсекли голову.
Какой сегодня, 30 апреля 2025 года, день в Украине
Каждый год в последний день апреля в Украине отмечают День пограничника. Сегодня нужно отдать дань уважения военнослужащим ГПСУ, которые стоят на защите государственной границы.
Именно пограничники первыми встретили российских оккупантов 24 февраля 2022 года. А в течение полномасштабной войны они демонстрируют героизм и дают отпор вражеским ДРГ.
Кто празднует день ангела 30 апреля 2025 года
Именины сегодня отмечают обладатели таких мужских имен: Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков.
Что нельзя делать 30 апреля 2025 года
В день Иакова не рекомендуется отправляться в долгую дорогу, иначе накличете на себя неприятности. Нельзя ссориться, сквернословить, лениться и опаздывать.
Существует поверье, что в этот день нельзя заплетать косы, потому что вплетете в них несчастье. Сватовство лучше отложить на другой день, чтобы брак был удачным.
Что можно делать сегодня
В этот день можно заниматься различной работой в доме, во дворе и на огороде. Можно строить планы на будущее.
Наши предки 30 апреля умывались талой водой, которую заготавливали в марте, чтобы уберечь себя от простуд и других болезней.
Народные приметы на 30 апреля 2025 года
- На небе нет облаков — лето будет засушливым.
- Дождь на Иакова — к щедрому урожаю.
- Звездная и теплая ночь — лето будет урожайным;
- Звезды прячутся за облаками — ждите дождя.